Верещук: додому повернулися 19 полонених українців

Цього разу серед звільнених є поранені

Додому повернулися 19 людей, з яких 10 військових та 9 цивільних. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 21 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулися 19 людей.

Про це повідомила в Telegram віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Новий обмін

"Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включно з двома офіцерами) та 9 цивільних. Цього разу серед звільнених є поранені. Це дуже важливо, адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації", – написала вона.

Також Ірина Верещук подякувала президенту України Володимиру Зеленському за постійну залученість до процесу обміну полоненими.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна має багатий обмінний фонд із військовополонених армії Росії, на яких легко можемо обміняти всіх наших солдатів, які опинилися в полоні у ворога.

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