Верещук: домой вернулись 19 пленных украинцев

Сегодня, 21 апреля, состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 19 человек.
Об этом сообщила в Telegram вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Новый обмен
"Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая два офицера) и 9 гражданских. В этот раз среди освобожденных есть раненые. Это очень важно, ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", – написала она.
Также Ирина Верещук поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за постоянную вовлеченность в процесс обмена пленными.
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Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина имеет богатый обменный фонд из военнопленных армии России, на которых легко можем обменять всех наших солдат, оказавшихся в плену у врага.