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Війна в цитатах Гордона: Що Путін прошепотів Жириновському біля труни? "Скоро буду"

Цитатник Сьогодні
Олексій Сисоєв Олексій Сисоєв Креативний лідер Segodnya.ua
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25 травня, 15:00
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Дмитро Гордон із самого початку вторгнення Росії в Україні "жжот" словесним напалмом. Показуємо, як змінювалися інтонації відомого журналіста під час війни.
На тлі виступу Путіна вранці 24 лютого Гордон, наче Левітан, оголосив початок війни.
На тлі виступу Путіна вранці 24 лютого Гордон, наче Левітан, оголосив початок війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Як і багато українців, Гордон дізнався про війну під ранок 24 лютого, побачивши Путіна у телевізорі та почувши вибухи за стінами свого будинку. Він був у рідному Києві і одразу записав відеозвернення у своєму інстаграмі. Підписники гірко пожартували: "Гордон – як Левітан 1941-го – оголосив про початок війни".

Пропонуємо подивитися на три місяці війни під незвичайним кутом – через хронологію емоцій та слів однієї людини, Дмитра Гордона.

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24 лютого. "Зберігайте спокій, діставайте зброю"

З цими словами рано вранці першого дня війни Гордон звернувся до українців, записавши відео в Інстаграм:

А вдень зробив відеозвернення до матерів Росії із центру Києва зі словами: "Ваші діти їдуть сюди вмирати".

26 лютого. "Вони сподівалися взяти Україну за 1-4 дні"

Цитата із відеозвернення, в якому Гордон заспокоював народ, посилаючись на дані української розвідки.

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3 березня. Озвучив студентську прізвисько Путіна

У інституті (сьогодні – Академія зовнішньої розвідки. – Ред.) у Путіна було прізвисько – "окурок". Потім – "бліда моль". Ось так до нього ставилися, розповів в інтерв'ю Гордону однокурсник Путіна Юрій Швець.

6 березня. "Скажіть Путіну – пішов геть, старий виродок"

Зробив звернення до російського народу, закликавши людей протестувати:

Якщо ви не виходитимете на вулиці своїх міст, якщо не протестуватимете проти Путіна, який прирік вас на моральні та фізичні муки, ви помрете рабами...

12 березня. "Були без їжі, води та зв'язку... Їх врятував справжній герой"

Повідомив про порятунок народного артиста України композитора Ігоря Поклада та його дружини з підвалу будинку у Ворзелі.

27 березня. "Талібан має свої плани на Росію"

В інтерв'ю Україні 24 повідомив, що на території, які контролюються Російською Федерацією, почали претендувати країни, чиєю частиною були ці території.

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4 квітня. "Тут дітей гвалтують, а ти про концерти пишеш. Просто у*біще"

Почав активно тролити російських артистів з українським корінням з приводу їхньої безмовності. Особливо дісталося киянці Наташі Корольовій .

6 квітня. "Путін любить гарне життя, тому не натискатиме на ядерну кнопку"

В інтерв'ю видавцю Ekspress Meedia (Естонія) Хансу Луйку:

Те, що Путін сидить за столом на відстані восьми метрів не тільки від Макрона, а й від Шойгу з Герасимовим і від Лаврова, говорить тільки про одне: він боїться заразитися, боїться захворіти, боїться померти. Не буде він наказувати використовувати ядерну зброю. Інакше у відповідь йому таке прилетить…

7 квітня. "Маріуполя більше немає. Це Сталінград"

Туди прийшов Путін боротися з нацистами та бандерівцями… і зруйнував російськомовне місто Маріуполь...

9 квітня. Відповів, чим закінчиться війна

Буду лаконічним: Крим – наш, Донбас – наш, Росії – п*здець...

10 квітня. "Це не говорящіє голови, це – говорящіє дупи"

Так Гордон прокоментував роботу російських пропагандистів, які на його думку підготували війну в Україні та є її організаторами.

11 квітня. Про "тупорилих свиней" та геноцид українців

Ті, хто вірили Геббельсу в Німеччині, були тупорилими свинями та співучасниками злочинів, у тому числі геноциду євреїв. Сьогодні Росія здійснює геноцид українців…

12 квітня. Що Путін прошепотів Жириновському біля труни?

"Скоро буду" версія Гордону.

Путін під час прощання з Жириновським щось прошепотів, стоячи біля труни.
Путін під час прощання з Жириновським щось прошепотів, стоячи біля труни.

14 квітня. Про битву за Донбас

Ні для кого не секрет, що результат війни між Росією та Україною буде визначено у грандіозній битві на Донбасі, на підступах до Харкова, що відбудеться найближчим часом...

16 квітня. Про фільтраційні табори для українців у РФ

У таких таборах утримуються не лише українці, а й російські військовослужбовці. Вони теж проходять фільтрацію, коли повертаються з України...

26 квітня. Про Максима Галкіна та його "запізнілу" позицію

У Росії за правду карають, а людям, які не підтримують режим Путіна, є що втрачати. У раз все зруйнувати не у всіх вистачає сил. Потрібен час, щоб якусь базу собі підготувати...

28 квітня. "Путину кінець, розв'язку побачимо у найближчі 2-3 тижні"

Питання сьогодні стоїть так: або путінська Росія, відстала країна без технологій, або цивілізований світ, який розуміє: якщо сьогодні ми поступимося, то завтра нас не буде. Поступатися ніхто не буде. Рубікон пройдено, Путіну кінець...

2 травня. Три умови перемоги над Росією

В інтерв'ю Василю Голованову в ефірі YouTube-каналу Україна 24:

Перше – повернення всіх територій... Друге – репарації… Третє – це покаяння фашистської недодержави Росія перед українцями...

10 травня. Про закінчення війни

Західна зброя вже є у військах, і його потрібно випробувати та пристріляти. Виходячи з того, що мені відомо, саме наступний тиждень має стати вирішальним...

12 травня. Про Медведчука

Він для Путіна – відпрацьований матеріал і більше не цікавий. Медведчук, якби поводився героїчно, як українська армія, був би цікавий Путіну...

Наразі Медведчук дає свідчення. Фото: стоп-кадр відео СБУ.
Наразі Медведчук дає свідчення. Фото: стоп-кадр відео СБУ.

17 травня. Про розмову міністрів оборони РФ та США

Я думаю, що розмова Остіна складалася з двох слів. "Вам піз*ець" , – сказав він Сергію Шойгу...

19 травня. Про Ларису Доліну на Донбасі

Одеситка Лариса Доліна впала в багнюку, обмазалася нею з голови до ніг і поїла г*вна...

25 травня. Про майбутнє Росії та крадених земель

Придністров'я – це Молдова, Абхазія та Південна Осетія – це Грузія. Ось як цього виродка (Путіна) не стане в Кремлі з різних причин – вони можуть бути різними, – то все повернеться на кола свої – і Росії настане кінець як державі. Я в цьому впевнений...

Далі буде...

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