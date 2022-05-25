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Война в цитатах Гордона: Что Путин прошептал умершему Жириновскому? "Скоро буду"

Цитатник Сегодня
Алексей Сысоев Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua
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25 мая, 15:00
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Дмитрий Гордон с самого начала вторжения России в Украине жжет словесным напалмом. Показываем, как менялись интонации известного журналиста по ходу войны.
На фоне выступления Путина утром 24 февраля Гордон, словно Левитан, объявил о начале войны.
На фоне выступления Путина утром 24 февраля Гордон, словно Левитан, объявил о начале войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Как и многие украинцы, Гордон узнал о войне под утро 24 февраля, увидев Путина в телевизоре и услышав взрывы за стенами своего дома. Он был в родном Киеве и сразу записал видео-обращение в своем инстаграме. Подписчики горько пошутили: "Гордон – как Левитан в 1941-м – объявил о начале войны".

Предлагаем посмотреть на три месяца войны под необычным углом – через хронологию эмоций и слов одного человека, Дмитрия Гордона.

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24 февраля. "Сохраняйте спокойствие, доставайте оружие"

С этими словами ранним утром первого дня войны Гордон обратился к украинцам, записав видео в Инстаграм:

А днем сделал видеообращение к матерям России из центра Киева со словами: "Ваши дети едут сюда умирать".

26 февраля. "Они надеялись взять Украину за 1-4 дня"

Цитата из видеообращения, в котором Гордон успокаивал народ, ссылаясь на данные украинской разведки.

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3 марта. Озвучил студенческую кличку Путина

В Краснознаменном институте (сегодня — Академия внешней разведки. — Ред.) у Путина была кличка – "окурок". Потом — "бледная моль". Вот так к нему относились,рассказал в интервью Гордону сокурсник Путина Юрий Швец.

6 марта. "Скажите Путину – пошел вон, старый ублюдок"

Сделал обращение к российскому народу, призвав людей протестовать:

Если вы не будете выходить на улицы своих городов, если не будете протестовать против Путина, который обрек вас на моральные и физические муки, вы умрете рабами...

12 марта. "Были без еды, воды и связи... Их спас настоящий герой"

Сообщил о спасении народного артиста Украины композитора Игоря Поклада и его жены из подвала дома в Ворзеле.

27 марта. "Талибан имеет свои планы на Россию"

В интервью Украине 24 сообщил, что на контролируемые Российской Федерацией территории начали претендовать страны, чьей частью были эти территории.

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4 апреля. "Тут детей насилуют, а ты о концертах пишешь. Просто у*бище"

Начал активно троллить российских артистов с украинскими корнями по поводу их безмолвия. Особенно досталось киевлянке Наташе Королевой.

6 апреля. "Путин любит красивую жизнь, поэтому не будет нажимать на ядерную кнопку"

В интервью издателю Ekspress Meedia (Эстония) Хансу Луйку:

То, что Путин сидит за столом на расстоянии восьми метров не только от Макрона, но и от Шойгу с Герасимовым и от Лаврова, говорит только об одном: он боится заразиться, он боится заболеть, боится умереть. Не будет он отдавать приказ использовать ядерное оружие. Иначе в ответ ему такое прилетит…

7 апреля. "Мариуполя больше нет. Это Сталинград"

Туда пришел Путин бороться с нацистами и бандеровцами… и разрушил русскоязычный город Мариуполь...

9 апреля. Ответил, чем закончится война

Буду краток: Крым – наш, Донбасс – наш, России – п*здец...

10 апреля. "Это не говорящие головы, это говорящие жопы"

Так Гордон прокомментировал работу российских пропагандистов, которые по его мнению подготовили войну в Украине и являются ее организаторами.

11 апреля. О "тупорылых свиньях" и геноциде украинцев

Те, кто верили Геббельсу в Германии, – являлись тупорылыми свиньями и соучастниками преступлений, в том числе геноцида евреев. Сегодня Россия осуществляет геноцид украинцев…

12 апреля. Что Путин прошептал умершему Жириновскому?

"Скоро буду"версия Гордона.

Путин на прощании с Жириновским что-то прошептал, стоя у гроба.
Путин на прощании с Жириновским что-то прошептал, стоя у гроба.

14 апреля. О битве за Донбасс

Ни для кого не секрет, что исход войны между Россией и Украиной будет предопределен в грандиозной битве на Донбассе, на подступах к Харькову, которая произойдет в ближайшее время...

16 апреля. О фильтрационных лагерях для украинцев в РФ

В такого рода лагерях содержатся не только украинцы, но и российские военнослужащие. Они тоже проходят фильтрацию, когда возвращаются из Украины...

26 апреля. О Максиме Галкине и его "запоздавшей" позиции

В России за правду наказывают, а людям, не поддерживающим режим Путина, есть что терять. В раз все разрушить не у всех хватает сил. Нужно время, чтобы какую-то базу себе подготовить…

28 апреля. "Путину конец, развязку увидим в ближайшие 2-3 недели"

Вопрос сегодня стоит так: или путинская Россия, отсталая страна без технологий, или цивилизованный мир, который понимает, если сегодня мы уступим, то завтра не будет нас. Уступать никто не будет. Рубикон пройден, Путину конец…

2 мая. Три условия победы над Россией

В интервью Василию Голованову в эфире YouTube-канала Україна 24:

Первое – возврат всех территорий... Второе – репарации… Третье – это покаяние фашистского недогосударства Россия перед украинцами...

10 мая. Об окончании войны

Западное оружие уже есть в войсках, и его нужно опробовать и пристрелять. Исходя из того, что мне известно, именно следующая неделя должна стать решающей…

12 мая. О Медведчуке

Он для Путина – отработанный материал, и больше не интересен. Медведчук, если бы вел себя героически, как украинская армия, был бы интересен Путину...

Сейчас Медведчук дает показания. Фото: стоп-кадр видео СБУ.
Сейчас Медведчук дает показания. Фото: стоп-кадр видео СБУ.

17 мая. О разговоре министров обороны РФ и США

Я думаю, что разговор Остина состоял из двух слов. "Вам пиз*ец", – сказал он Сергею Шойгу…

19 мая. О Ларисе Долиной на Донбассе

Одесситка Лариса Долина упала в грязь, обмазалась ею с головы до ног и поела г*вна…

25 мая. О будущем России и краденых земель

Приднестровье – это Молдова, Абхазия и Южная Осетия – это Грузия. Вот как только этого подонка (Путина – ред.) не станет в Кремле по разным причинам – они могут быть разными, – то все вернется на круги свои и России настанет конец как государству. Я в этом уверен абсолютно...

Продолжение следует...

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