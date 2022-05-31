Війна у цитатах Олега Жданова: Ядерний удар буде не по Україні

Куди Путін кине першу атомну бомбу? Це та багато іншого спрогнозував полковник запасу ЗСУ Олег Жданов – мабуть, найвідоміший військовий експерт України, до чиїх слів дослухаються мільйони. Ми ж дослухалися особливо уважно.

Олег Жданов – один із найпопулярніших військових експертів України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нижче – хронологія війни у цитатах Олега Жданова за останні три з лишком місяці. Враховуючи, що він за військовою спеціальністю – ракетник-артилерист, а сьогоднішня війна багато в чому ґрунтується саме на цих типах озброєння, Жданов часто передбачав майбутні події на фронті. Хоча іноді помилявся.

Почнемо з передвоєнних буднів, коли всі сперечалися: чи буде вторгнення?

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22 лютого. "Росія побоюється…"

Коментуючи розташування російських військ вздовж кордонів України, Жданов в ефірі каналу "Україна 24" зазначив:

Це більше схоже на залякування і демонстрацію сили. Тому, я думаю, Росія торгуватиметься у тому, щоб повернути нас до Мінського процесу, лише у трохи новому форматі. Росія побоюється прямого бойового зіткнення із Збройними силами України. На сьогоднішній день ймовірність повномасштабного наступу дуже низька...

24 лютого. "Наша розвідка знала, що це станеться"

Першого дня війни, коментуючи вторгнення РФ азербайджанським ЗМІ, Олег Жданов сказав:

Це найгірший сценарій із усіх очікуваних. Це повномасштабна війна… Завтра чи післязавтра ми матимемо від Володимира Путіна черговий ультиматум. Він запропонує нам "Мінськ-3"...

Наша розвідка знала, що це станеться, що будуть ракетні удари. Тому наші частини практично не зазнали втрат.

6 березня. "Навіщо перетворювати на ядерний смітник те, що хочеш захопити?"

В інтерв'ю "Настоящему времени" Жданов, відповідаючи на запитання "Чи здатний Путін натиснути ту саму міфічну червону кнопку?", впевнено заявив:

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Я навіть не гадатиму – він здатний. Але це буде удар не по нам – по нам взагалі немає сенсу наносити, тому що навіщо перетворювати на ядерний смітник те, що ти хочеш захопити, то, без чого ти не можеш жити, не можеш заспокоїтися і не можеш оголосити про відтворення імперії, СРСР 2.0? По Європі теж малоймовірно.

Можливий варіант – це "превентивний" ядерний удар по якійсь військовій базі НАТО в акваторії Світового океану...

28 березня. "Лукашенко ліквідують за місяць після його наказу про наступ"

Ще у березні активно обговорювався можливий напад Білорусі. Схоже, що історія повторюється.

Тоді в інтерв'ю "Україні 24" Олег Жданов оцінював можливість вторгнення білоруських військ як 50 на 50. Для Путіна це була б паличка-виручалочка – заповнити оперативну паузу. Як і тепер.

Але! Якщо Лукашенко дасть наказ про наступ, протягом максимум місяця Путін його ліквідує, а Білорусь автоматично перейде до складу Союзної держави...

Детальніше про можливу ліквідацію Лукашенка – у відео:

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14 квітня. "Ми позбавили Росію флагмана – це емоційна перемога"

Про потоплення крейсера "Москва":

У нього все-таки здетонував боєкомплект і, я так розумію, після такої детонації корабель не підлягає ремонту… Справа в тому, що крейсер "Москва" – це флагман Чорноморського флоту, це головний корабель. Ми позбавили Росію флагмана – це більше, я сказав би, політична та емоційна перемога… Це важливо.

16 квітня. "Капризний хлопчик із бункера"

Про тактику Путіна:

Повертаємось до військового ідіотизму. Це дуже нагадує той етап Другої світової війни, коли загороджувальні загони гнали радянські війська на німецькі кулемети, і ніхто не зважав на втрати… Путіну потрібна перемога, а якою ціною – йому все одно. Півкраїни покладіть, але перемогу мені дайте… Капризний хлопчик із бункера.

18 квітня. "Будь-яке перемир'я стає новою війною"

Про затяжну війну – в інтерв'ю Володимиру Полуєву:

…Існує небезпека, щоб не увійти до рутини переговорів, а на полі бою вирішити питання – хто кого, і тоді сідати за стіл переговорів. Інакше це буде нескінченно.

Війна не може бути закінчена жодним чином, крім капітуляції чи перемоги. Третій варіант ще ніхто не придумав. Будь-яке перемир'я стає новою війною.

28 квітня. "Захід піде на змову із Лукашенком"

В інтерв'ю Наташі Влащенко:

Чи піде Захід із ним на переговори? Думаю, піде. Захід все одно залишається більш-менш толерантним, і для них це буде політична перемога, що вони перетягнули Лукашенку на свій бік. Тому, на жаль, думаю, що Захід піде на таку змову за наявності гарантій безпеки та з урахуванням демократизації Білорусі.

12 травня. Про терміни закінчення війни

Що стосується термінів самої війни – на жаль, я так гадаю, що це буде не один місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – саме активна фаза.

19 травня. Партизани, на старт!

Пророкував швидкий початок партизанської війни в Україні, пояснивши:

Згадайте: ми всі з вами так чекали на "зеленку" – вона з'явилася. Суцільної лінії фронту немає – тепер можна засилати ДРГ та організовувати партизанський рух на цих територіях, постачати зброю, боєприпаси, вибухівку та інше. Я думаю, що це початок...

22 травня. Лупить на 300 км – зброя, на яку чекає Україна

Олег Жданов на Youtube-каналі "Україна 4.5.0":

Це можуть бути переважно реактивні системи залпового вогню типу MLRS та HIMARS. Справа в тому, що вони є універсальними пусковими установками, і до них можуть застосовуватися як реактивні снаряди з дальністю стрільби від 40 до 120 км, так і оперативно-тактичні ракети з дальністю пуску до 300 км. Це буде єдиний спосіб дистанційного ведення війни...

Головне, чого зараз потребують ЗСУ, – реактивні системи залпового вогню. Фото: defence.pk

26 травня. Про другий наступ на Київ

Ймовірність нової атаки на Київ практично дорівнює нулю. Росія просто не має сил і коштів для другої спроби. Та й кордон зараз добре укріплений, прорвати його буде вкрай складно.

30 травня. Путіну потрібна пауза

В інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24":

Я думаю, ще можливо цього тижня вони намагатимуться активно наступати і, можливо, зосередять усі зусилля на самому Сєверодонецьку, розуміючи, що на інших напрямках особливого успіху немає. Днів 4-5 вони ще зможуть витримати такий темп, а далі постане питання перегрупування військ, їхньої ротації тощо. А без нових резервів ротацію проводити нічим. Росія буде змушена перейти до оперативної паузи...

Докладніше – у відео:

Про що ще розповідав Жданов під час війни: