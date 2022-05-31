Война в цитатах Олега Жданова: Ядерный удар будет не по Украине

Куда Путин бросит первую атомную бомбу? Это и многое другое спрогнозировал полковник запаса ВСУ Олег Жданов – пожалуй, самый известный военный эксперт Украины, к чьим словам прислушиваются миллионы. Мы же прислушались особенно внимательно.

Олег Жданов - один из самых популярных военных экспертов Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ниже – хронология войны в цитатах Олега Жданова за последние три с лишним месяца. Учитывая, что он по воинской специальности – ракетчик-артиллерист, а сегодняшняя война во многом основывается именно на этих типах вооружения, Жданов часто предвидел будущие события на фронте. Хотя иногда и ошибался.

Начнем с предвоенных будней, когда все спорили: будет ли вторжение?

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22 февраля. "Россия побаивается…"

Комментируя расположение российских войск вдоль границ Украины, Жданов в эфире канала "Украина 24" отметил:

Это больше похоже на запугивание и демонстрацию силы… Войска РФ не отмобилизованы и не приведены в высшую степень боеготовности. Потому, я думаю, Россия будет торговаться в том, чтобы вернуть нас в Минский процесс, только в немного новом формате. Россия побаивается прямого боевого столкновения с Вооруженными силами Украины. На сегодняшний день вероятность полномасштабного наступления очень низкая…

24 февраля. "Наша разведка знала, что это случится"

В первый день войны, комментируя вторжение РФ азербайджанским СМИ, Олег Жданов заявил:

Это худший сценарий из всех ожидаемых. Это полномасштабная война… Завтра или послезавтра мы получим от Владимира Путина очередной ультиматум. Он предложит нам "Минск-3"…

Наша разведка знала о том, что это случится, что будут ракетные удары. Поэтому наши части практически не понесли потерь…

6 марта. "Зачем превращать в ядерную помойку то, что хочешь захватить?"

В интервью "Настоящему времени" Жданов, отвечая на вопрос "Способен ли Путин нажать ту самую мифическую красную кнопку?", уверенно заявил

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Я даже не буду гадать – он способен. Но это будет удар не по нам – по нам вообще нет смысла наносить, потому что зачем превращать в ядерную помойку то, что ты хочешь захватить, то, без чего ты не можешь жить, не можешь успокоиться и не можешь объявить о воссоздании империи, СССР 2.0. По Европе – тоже маловероятно.

Возможный вариант – это "превентивный" ядерный удар по какой-то военной базе НАТО в акватории Мирового океана…

28 марта. "Лукашенко ликвидируют через месяц после его приказа о наступлении"

Еще в марте активно обсуждалось возможное нападение Беларуси. Похоже, история повторяется.

Тогда в интервью "Украине 24" Олег Жданов оценивал вероятность вторжения белорусских войск как 50 на 50. Для Путина это была бы палочка-выручалочка – заполнить оперативную паузу, как и теперь.

Но! Если Лукашенко отдаст приказ о наступлении, в течение максимум месяца Путин его ликвидирует, а Беларусь автоматически перейдет в состав Союзного государства…

Подробнее о возможной ликвидации Лукашенко – в видео:

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14 апреля. "Мы лишили Россию флагмана – это эмоциональная победа"

О потоплении крейсера "Москва":

У него сдетонировал все-таки боекомплект и, я так понимаю, после такой детонации корабль не подлежит ремонту… Дело в том, что крейсер "Москва" – это флагман Черноморского флота, это главный корабль. Мы лишили Россию флагмана – это больше, я бы сказал, политическая и эмоциональная победа… Это важно.

16 апреля. "Капризный мальчик из бункера"

О тактике Путина:

Возвращаемся к военному идиотизму. Это очень напоминает тот этап Второй мировой войны, когда заградотряды гнали советские войска на немецкие пулеметы, и никто не считался с потерями… Путину нужна победа, а какой ценой – ему все равно. Полстраны положите, но победу мне дайте… Капризный мальчик из бункера.

18 апреля. "Любое перемирие становится новой войной"

О затяжной войне – в интервью Владимиру Полуеву:

…Существует опасность, чтобы не войти в рутину переговоров, а на поле боя решить вопрос – кто кого, и тогда садиться за стол переговоров. Иначе это будет бесконечно.

Война не может быть окончена никаким образом, кроме капитуляции или победы. Третьего варианта еще никто не придумал. Любое перемирие становится новой войной...

28 апреля. "Запад пойдет на сговор с Лукашенко"

В интервью Наташе Влащенко:

Пойдет ли Запад с ним на переговоры? Думаю, пойдет. Запад все равно остается более или менее толерантным, и для них это будет политической победой, что они перетянули Лукашенко на свою сторону. Поэтому, к сожалению, думаю, что Запад пойдет на такой сговор при наличии гарантий безопасности и с учетом демократизации Беларуси…

12 мая. О сроках окончания войны

Что касается сроков самой войны – к сожалению, я так думаю, что это будет ни один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза...

19 мая. Партизаны, на старт!

Предрек скорое начало партизанской войны в Украине, объяснив:

Вспомните: мы все с вами так ждали "зеленку" – она появилась. Сплошной линии фронта нет – теперь можно засылать ДРГ и организовывать партизанское движение на этих территориях, поставлять оружие, боеприпасы, взрывчатку и все остальное. Я думаю, что это начало...

22 мая. Лупит на 300 км – оружие, которое ждет Украина

Олег Жданов на Youtube-канале "Україна 4.5.0":

Это могут быть в основном реактивные системы залпового огня типа MLRS и HIMARS. Дело в том, что они универсальные пусковые установки, и к ним могут применяться как реактивные снаряды с дальностью стрельбы от 40 до 120 км, так и оперативно-тактические ракеты с дальностью пуска до 300 км. Это будет единственный способ дистанционного ведения войны...

Главное, в чем сейчас нуждаются ВСУ, – реактивные системы залпового огня. Фото: defence.pk

26 мая. О втором наступлении на Киев

Вероятность новой атаки на Киев практически равна нулю. У России просто нет сил и средств для второй попытки. Да и граница сейчас хорошо укреплена, прорвать ее будет крайне сложно.

30 мая. Путину нужна пауза

В интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24":

Я думаю, еще может быть на этой неделе они будут пытаться активно наступать и, возможно, сосредоточат все усилия на самом Северодонецке, понимая, что на остальных направлениях особого успеха нет. Дней 4-5 они еще смогут выдержать такой темп, а дальше встанет вопрос перегруппировки войск, их ротации и так далее. А без свежих резервов ротацию проводить нечем. Россия будет вынуждена перейти к оперативной паузе…

Подробнее – в видео:

О чем еще рассказывал Жданов во время войны: