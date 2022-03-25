ВСУ ликвидировали более 16 тысяч солдат РФ и уничтожили пять кораблей

Свежая сводка побед украинской армии

Утро 24 марта началось с горящих вражеских десантных кораблей в Бердянске / Коллаж "Сегодня"

За минувшие сутки, 24 марта, российские войска, вторгшиеся на территорию Украины месяц назад, потеряли еще несколько сотен своих солдат.

Новую сводку опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Сводка

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 16100 человек,

танков ‒ 561 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1625 ед,

артиллерийских систем – 291 ед,

РСЗО ‒ 90 ед,

средства ПВО ‒ 49 ед,

самолетов – 115 ед,

вертолетов – 125 ед,

автомобильной техники ‒ 1089 ед,

корабли/катера ‒ 5 ед,

цистерн с ГСМ ‒ 72,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,

Специальная техника – ​​18.

В целом, как сообщалось ранее, Россия потеряла уже более 35% всех сил, которые скопила на границе с Украиной для начала своей так называемой "спецоперации".

Обстановка

Самой весомой победой 24 марта стала операция по уничтожению в порту оккупированного Бердянска большого десантного корабля "Саратов", а также повреждение еще двух БДК "Новочеркасск" и "Цезарь". Их оккупанты отогнали в море.

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Стало известно, что в драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки погибли около 300 человек. Об этом сообщил Telegram-канале Мариупольского горсовета.

Вечером 24 марта оккупанты обстреляли село Калиновка Фастовского района. Боеприпасы попали в нефтебазу, в результате чего начался пожар.

Американские СМИ сообщают, что в результате ожесточенных столкновений вокруг Изюма большая часть города разрушена, а новые спутниковые снимки показывают, что вражеская техника окружила город.