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ВСУ могут отбить оккупированную часть Харьковской области – американские аналитики

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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6 мая, 10:38
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Украинские войска переходят к контрнаступательным действиям вокруг Харькова и Изюма
Украинские войска могут освободить оккупированные населенные пункты. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские войска могут освободить оккупированные населенные пункты. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские защитники могут освободить территории Харьковской области. При этом российские оккупанты в ближайшие дни захватят завод "Азовсталь" в Мариуполе. То есть, враг возьмет под контроль город.

Об этом заявили аналитики американского Института исследований войны (Institute for the Study of War).

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Аналитики считают, что контрнаступление ВСУ возле Харькова может подорвать российские силы северо-восточнее Харькова и заставит оккупантов или усилить свои позиции, или потерять их.

5 мая главнокомандующий Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска переходят к контрнаступательным действиям вокруг Харькова и Изюма. Аналитики отметили, что это первое прямое заявление украинских военных о переходе к наступательным действиям.

"Российские силы добились незначительного прогресса в продолжении атак на востоке Украины, и украинские силы, возможно, смогут выстроить свои постоянные контратаки и успешное отражение российских атак вдоль Изюмской оси в более широкое контрнаступление, чтобы вернуть оккупированную Россией территорию в Харьковской области", – говорят эксперты.

По словам аналитиков, российские оккупанты продолжают безрезультатные наступательные действия на юге Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

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"Украинские чиновники и военные подтвердили, что российские войска прорвали сам объект "Азовсталь", и подтвердили, что украинские силы теряют позиции. Российские войска, вероятно, захватят объект в ближайшие дни", – подчеркнули в Институте исследований войны.

Эксперты добавили, что украинские наступательные операции вокруг Харькова нацелены на то, чтобы вытеснить российские войска из артиллерийского диапазона Харькова. По словам аналитиков, РФ сосредоточила основные усилия на востоке Украины. Основная цель российских оккупантов – окружение украинских войск в "котле" между трассой Изюм – Славянск и линией фронта Кременная – Рубежное – Попасная в Луганской области, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области полностью.

Кроме того, российские войска хотят завершить захват Мариуполя, сохранить давление на Харьков и удержать оккупированные территории на южной оси.

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ВСУ освободили от оккупантов стратегически важное село под Харьковом

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Он отметил, что украинские защитники продолжают успешно проводить бои на территории области.

"Поэтому есть хорошие новости. ВСУ освободили от российских захватчиков и взяли под полный контроль село Русская Лозовая", – говорится в сообщении.

Как отметило командование Сухопутных войск ВСУ, этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Ведь именно оттуда враг постоянно стрелял из артиллерии по мирным районам Харькова.

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