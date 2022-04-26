ВСУ уничтожили 10 целей оккупантов в небе над Украиной

Враг в очередной раз понес потери

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В течение суток 25 апреля ВСУ поразили 10 воздушных целей российских оккупантов. Среди них – 3 истребителя.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Реклама

Подробности

"25 апреля российские оккупанты активизировали свои агрессивные действия, выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего по объектам инфраструктуры, узловым железнодорожным станциям. На Восточном и Южном направлениях рашисты совершили несколько авианалетов и, уже традиционно, потеряли три самолета", — говорится в сообщении.

Всего за сутки поражено 10 воздушных целей:

3 самолета (Су-34, Су-35, Су-30);

3 крылатые ракеты;

4 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Арестович рассказал, когда ВСУ могут пойти в наступление

Россияне могут попытаться объявить о создании квазиреспублики в Херсонской области и объединить ее в "округ" России вместе с Крымом.

Советник главы ОП Алексей Арестович подчеркнул, что в таком случае Украина выйдет из переговоров и продолжит боевые действия с максимальной интенсивностью.

Реклама

По мнению Арестовича, если бы Россия попыталась объявить очередную оккупацию части территории Украины, на это отреагировали бы на Западе. Наши партнеры увеличили бы военную помощь Украине, а также ужесточили санкции против России. В частности, речь идет о введении нефтяного эмбарго, что нанесет существенный удар по экономике России.

Арестович напомнил, что уже в ближайшие дни в США будут голосовать за фактически неограниченные поставки оружия Украине и введение шестого пакета санкции против РФ. Российская армия не сможет создавать резервы, а украинская армия будет получать огромную помощь с Запада.

"В течение месяца на поле боя сложится преимущество Вооруженных Сил Украины, по крайней мере, на отдельных направлениях. И тогда мы пойдем в наступление", – подчеркнул советник руководителя ОП.

Читайте также