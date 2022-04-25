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Зеленський готує кадрові чистки — Никифоров

Ексклюзив
Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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25 квітня, 01:32
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За словами речника президента України Сергія Никифорова, залишаться лише найкращі.
Зеленський зазначив, що треба значно скорочувати державний апарат/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський зазначив, що треба значно скорочувати державний апарат/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський готує кадрові чистки. Глава держави зазначив, що треба значно скорочувати державний апарат.

Про це розповів речник президента України Сергій Никифоров телеведучій Олені Цинтилі в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Деталі

Для прикладу Никифоров пояснив, що під час війни багато людей зрозуміли, — майже все життєво необхідне вміщається в рюкзак. Так само мало потрібно для роботи і функціонування загалом апарату держави.

"Президент сам вже казав, що треба значно скорочувати державний апарат. Мовляв, війна показала, що для функціонування держави потрібно значно менше людей, ніж є зараз. Тому можна сміливо залишати найкращих і скорочувати весь громіздкий апарат управління", — сказав Никифоров.

Речник голови держави підкреслив, що поки це ідея, висловлена вголос. Спростився, за його словами, і механізм домовленостей про телефонні перемовини президента Зеленського із лідерами інших країн.

"Зазвичай домовляється служба протоколу зі службою протоколу відповідно іншої сторони. Узгоджують час, сідають біля телефону із гучним зв’язком, разом із радниками, цілий процес. Присутній спецзв’язок. Зараз це, вибачте, месенджер: Ало, привіт!", — розповів Никифоров.

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Зеленський розповів, яке питання першим поставив би Путіну

Президент України Володимир Зеленський розповів, які питання перш за все підняв би під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

За словами Зеленського, головною темою стало б питання територіальної цілісності України.

"Питання, які я б обговорював би з Путіним – це ті питання, які цікавлять мене виключно як президента України. Це питання територіальної цілісності. Саме це питання, я б з ним обговорював. Як далі буде жити наш український Донбас, як далі буде жити наш Крим. Де ми можемо, в якій точці, про це домовитися. І чи можемо взагалі", – сказав президент.

Він також наголосив на важливості діалогу з Росією щодо Криму та Донбасу.

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"Найголовніше, що ми піднімаємо ці питання і РФ починає на них відповідати. Не так, як нам подобається. Але тим не менш, цей діалог почався. Діалог (з Путіним – ред.) був би дуже предметний, не впевнений, що емоційний", – додав Зеленський.

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