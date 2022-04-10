Зеленський нагородив 430 військовослужбовців, 55 – посмертно

Медаллю "За військову службу Україні" глава держави нагородив 168 військових

Президент України Володимир Зеленський нагородив 430 військовослужбовців. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 430 військовослужбовців, із них 55 – посмертно.

Відповідний указ №224/2022 опубліковано на сайті глави української держави.

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Згідно з документом, за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено дев'ятьох військовослужбовців, ІІІ ступеня – 49, з яких двоє – посмертно.

Також Президент відзначив орденом "За мужність" І ступеня одного військовослужбовця, ІІ ступеня – трьох, ІІІ ступеня – 149 військових, серед яких 49 посмертно.

Згідно з указом, орденом Данила Галицького відзначено 18 військових. Медаллю "За військову службу України" глава держави нагородив 168 військових, а медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня – п'ятьох. Крім того, медаллю "Захиснику Вітчизни" Президент відзначив 28 військових, з яких чотири – посмертно.

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Зеленський пояснив, чому Росія прийшла з війною до України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хотіла розділити Україну на частини та максимально послабити. Про це Зеленський сказав у зверненні до народу та політиків Кіпру.

"Вони хотіли знищити нашу державність і розірвати нашу країну. Розділити Україну на частини. Стільки, скільки зможуть, хотіли залишити собі. А все, що не зможуть захопити, хотіли максимально послабити, максимально зруйнувати. неадекватним амбіціям нинішнього покоління російських керівників. Вони просто не сприймають серйозно більшість держав світу. Вони не поважають більшість народів. Вони дивляться на всіх у світі або як на тих, кого хочуть використати, або як на тих, кого хочуть захопити, або як на тих, кого хочуть залякати", – сказав Зеленський.

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