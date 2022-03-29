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Зеленський про переговори з РФ у Туреччині: У нас немає підстав вірити їхнім словам

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29 березня, 23:48
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Президент розповів, на який результат налаштована Україна
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і розповів про результати переговорів з РФ у Стамбулі. У своєму відеозверненні він закликав не втрачати пильності.

"Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило "скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках". Що ж, так можна сказати й про Чорнобаївку – ніби російська авіація просто вирішила менше літати, а російська техніка – поменше їздити. Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, – усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку", — сказав він.

Втім президент зазначив, що ситуація не стала легшою та масштаб викликів не зменшився.

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"Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки й вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни. Тому ми не розхолоджуємось і не зменшуємо наші оборонні зусилля. Як на півночі нашої держави, так і в усіх інших регіонах України, куди тимчасово зайшли російські війська. Оборона України – це завдання зараз номер один, а все інше – похідне від цього", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Збройні Сили України, розвідка та усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія виживання українців та держави в цілому.

Україна налаштована на переговори

Зеленський розповів, на що розраховує Україна у перемовинах з країною-агресором.

"Так, можна називати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів. Звісно, ми бачимо всі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці – не наївні люди. Українці вже навчилися і за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату", — зазначив президент.

Він запевнив, що Україна налаштована на переговори та продовжуватиме переговорний процес, наскільки це від неї залежить.

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"Ми розраховуємо на результат. Має бути реальна безпека для нас, для нашої держави, для суверенітету. для наших людей. Російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет і територіальна цілісність України мають бути гарантовані. Жодних компромісів щодо суверенітету й нашої територіальної цілісності не може бути. І не буде", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що будь-які рішення, які мають значення для всього народу, повинні ухвалюватися не однією людиною й не групою людей із будь-якими політичними поглядами, а всім народом України.

Також Зеленський сказав, що перемовини не вплинуть на зняття санкцій із Російської Федерації. Питання про санкції навіть не може порушуватися, поки не завершиться війна, підкреслив він. Навпаки, президент вважає, що санкції мають регулярно посилюватися задля настання миру.

Президент повідомив, що вже почала роботу команда українських та міжнародних експертів, які оцінюють результативність запроваджених санкцій проти Росії. З української сторони цей напрямок координує керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, з міжнародного – Майкл Макфол.

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Допомога постраждалим українцям

Зеленський розповів, що починає працювати новий функціонал державного сервісу "Дія". Держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Подача заявок вже в мобільному застосунку. Треба оновити застосунок, щоб побачити цю нову послугу. Також урядовці розширили програму допомоги тим установам, які підтримують переселенців із районів бойових дій. Крім того, 426 мільйонів гривень вже спрямовано для виплати зарплати шахтарям.

Президент повідомив, що підписав декілька важливих указів про відзначення державними нагородами. Їх отримали 12 зв'язківців, четверо – посмертно. Також нагороджені 126 військовослужбовців Збройних Сил України, 34 із них – посмертно.

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