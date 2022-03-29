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Зеленский о переговорах с РФ в Турции: У нас нет оснований верить их словам

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29 марта, 23:48
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Президент рассказал, на какой результат настроена Украина
Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с РФ
Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал о результатах переговоров с РФ в Стамбуле. В своем видеообращение он призвал не терять бдительности.

"Уверен, вы сегодня видели новость, что российское военное ведомство якобы решило "сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях". Что ж, так можно сказать и о Чернобаевке – будто российская авиация просто решила меньше летать, а российская техника – поменьше ездить. Я благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитницам — всем, кто обеспечивает оборону Киева. Именно их храбрые и эффективные действия заставляют врага отходить на этом направлении", – сказал он.

Впрочем, президент отметил, что ситуация не стала легче и масштаб вызовов не уменьшился.

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"Российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства. У них еще много техники и хватает совершенно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны. Поэтому мы не расхолаживаемся и не убавляем наши оборонные усилия. Как на севере нашего государства , так и во всех других регионах Украины, куда временно зашли российские войска. Оборона Украины – это задача сейчас номер один, а все остальное – производное от этого", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины, разведка и все, кто присоединился к обороне государства, – это сегодня единственная гарантия выживания украинцев и государства в целом.

Украина настроена на переговоры

Зеленский рассказал, на что рассчитывает Украина в переговорах со страной-агрессором.

Да, можно называть положительными те сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки. Но эти сигналы не заглушают разрывы российских снарядов. Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, продолжающего воевать ради нашего уничтожения. Украинцы – не наивные люди. Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату", — отметил президент.

Он заверил, что Украина настроена на переговоры и будет продолжать переговорный процесс, насколько это зависит.

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"Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, для нашего государства, для суверенитета. для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности не может быть. И не будет", — сказал Зеленский.

Он отметил, что любые решения, имеющие значение для всего народа, должны приниматься не одним человеком и не группой людей с любыми политическими взглядами, а всем народом Украины.

Также Зеленский сказал, что переговоры не повлияют на снятие санкций с Российской Федерации. Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится война, подчеркнул он. Напротив, президент считает, что санкции должны регулярно усиливаться для наступления мира.

Президент сообщил, что уже начала работу команда украинских и международных экспертов, оценивающих результативность введенных санкций против России. С украинской стороны это направление координирует руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, с международной – Майкл Макфол.

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Помощь пострадавшим украинцам

Зеленский рассказал, что начинает работать новый функционал государственного сервиса "Дія". Государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Подача заявок уже активна в мобильном приложении. Нужно обновить приложение, чтобы увидеть эту новую услугу. Также чиновники расширили программу помощи учреждениям, которые поддерживают переселенцев из районов боевых действий. Кроме того, 426 миллионов гривен уже направлено на выплату зарплаты шахтерам.

Президент сообщил, что подписал несколько важных указов о награждении государственными наградами. Их получили 12 связистов, четверо – посмертно. Также награждены 126 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 34 из них посмертно.

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