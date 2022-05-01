Зеленський про евакуацію з "Азовсталі": Вперше два дні справжнього припинення вогню

За словами президента, вдалося вивезти вже понад сто цивільних осіб

Володимир Зеленський розповів, як евакуювали маріупольців. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 1 травня, нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з "Азовсталі" в Маріуполі. За його словами, це сталося після багатьох тижнів переговорів, багатьох спроб, різних зустрічей, дзвінків та пропозицій.

Відповідне відеозвернення глава держави опублікував у Telegram-каналі.

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"Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню", – заявив Зеленський.

За його словами, вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме на "Азовсталі" в Маріуполі. Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра, 2 травня, вранці.

"Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей з Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", – підкреслив президент.

Головне зі звернення Зеленського

"Будемо й надалі робити все, щоб евакуювати наших людей з Азовсталі, з Маріуполя в цілому. Організація таких гуманітарних коридорів – це один з елементів переговорного процесу, який триває. Він дуже складний. Але хоч як складно б не було, вдалося врятувати понад 350 тисяч людей з районів бойових дій".

"Обговорив ключові питання допомоги нашій державі зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка відвідала Київ разом з делегацією Конгресу".

"Провели з пані Пелосі чотири години дуже предметних переговорів – як то кажуть, багатоаспектні. Зокрема, про оборонне постачання, макрофінансову допомогу, санкційну політику, політичну взаємодію зі Сполученими Штатами Америки".

"Подякував за відродження історичної програми ленд-лізу, яка одного разу вже допомогла захистити свободу в Європі й точно може зробити це вдруге. Обговорили конкретні напрямки – як може працювати ленд-ліз, щоб якнайбільше посилити нашу державу і допомогти в боротьбі за свободу".

"Також подякував і за підготовку великого пакету допомоги Україні на 33 мільярди доларів США".

"Обговорили, яким чином можемо посилити санкції проти Росії так, щоб найбільш ефективно спонукати її до припинення війни і щоб обмежити будь-які можливості Росії обходити вже застосовані та майбутні санкції. Відчув підтримку наших ініціатив".

"За вагомий особистий внесок у зміцнення нашої взаємодії та особисту щиру участь у захисті свободи нагородив пані Пелосі орденом княгині Ольги".

"Сьогодні російські війська продовжили завдавати ударів по території нашої держави. Те, що вони обирають собі за мішені, вкотре доводить, що війна проти України для російської армії – це війна на винищення. Били по складах агропідприємств. Зруйнували склад із зерном. Обстріляли також і склад з добривами. Продовжили бити по житлових кварталах на Харківщині, на Донбасі тощо".

"Підтягують сили на південь країни, щоб пробувати атакувати наші міста і громади на Дніпропетровщині".

"Збройні сили України відповідають загарбникам на всі їхні удари. І будуть відповідати далі, поки окупанти не залишать нашу землю".

"Тільки за 67 днів повномасштабної війни вже 143 нашим воїнам присвоєно звання Героя України. Понад 10 600 захисників і захисниць відзначені державними нагородами України".

Арахамія про евакуацію з "Азовсталі": Це найважча операція з початку війни

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія записав відео з віцепрем'єркою Іриною Верещук стосовно евакуації людей з "Азовсталі" в Маріуполі. За його словами, було проведено "найважчу операцію з початку війни". Відповідне відеозвернення Арахамія опублікував у своєму Telegram-каналі.

Як розповів голова фракції "Слуга народу", два тижні тому операція з евакуації здавалася неможливою, а тиждень тому – малоймовірною.

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"Зараз вже можу сказати, що часткова евакуація мирних жителів з "Азовсталі" пройшла успішно. Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, нарешті в безпеці. Попереду ще багато роботи й багато людей. Однак Україна ще раз довела, що не залишає своїх громадян у біді. Навіть якщо це пекло", – наголосив Арахамія.

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