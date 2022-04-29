Зеленський про обстріл Києва під час візиту Гутерріша: Це приниження для ООН

Російська армія завдала ракетних ударів по Києву, коли Генеральний секретар ООН проводив переговори з президентом України

Зеленський розповів про бездіяльність ООН / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський шкодує, що російський ракетний удар по Києву під час візиту Генсека ООН Антоніу Гутерріша залишився без відповіді організації. Глава держави вважає, що такий вчинок РФ був приниженням ООН.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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"Продовжується розбір завалів у Києві, куди вчора під час візиту Генсека ООН Антоніу Гутерріша вдарили російські ракети. Прикро, але таке свідоме та жорстоке приниження Організації Об'єднаних Націй з боку Росії залишилося без потужної відповіді", – каже Володимир Зеленський.

Що відомо про ракетний удар по Києву

Російська армія 28 квітня завдала ракетного удару по Києву, над містом спостерігалася хмара диму, спалахнула одна з будівель. Як повідомляв telegram-канал "Сегодня", ворожа ракета прилетіла на правий берег Києва, неподалік центру.

Згодом стало відомо, що дві ракети прилетіли до Шевченківського району.

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Рятувальники повідомили, що 28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожих обстрілів сталося спалах у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.

За попередніми даними, врятовано п'ятеро людей, постраждало – десять.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що шокований ударами російських ракет по Києву у той час, коли він проводив переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

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