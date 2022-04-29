Зеленський про обстріл Києва під час візиту Гутерріша: Це приниження для ООН

Президент України Володимир Зеленський шкодує, що російський ракетний удар по Києву під час візиту Генсека ООН Антоніу Гутерріша залишився без відповіді організації. Глава держави вважає, що такий вчинок РФ був приниженням ООН.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"Продовжується розбір завалів у Києві, куди вчора під час візиту Генсека ООН Антоніу Гутерріша вдарили російські ракети. Прикро, але таке свідоме та жорстоке приниження Організації Об'єднаних Націй з боку Росії залишилося без потужної відповіді", – каже Володимир Зеленський.
Далі по темі
Що відомо про ракетний удар по Києву
Російська армія 28 квітня завдала ракетного удару по Києву, над містом спостерігалася хмара диму, спалахнула одна з будівель. Як повідомляв telegram-канал "Сегодня", ворожа ракета прилетіла на правий берег Києва, неподалік центру.
Згодом стало відомо, що дві ракети прилетіли до Шевченківського району.
Рятувальники повідомили, що 28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожих обстрілів сталося спалах у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.
За попередніми даними, врятовано п'ятеро людей, постраждало – десять.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що шокований ударами російських ракет по Києву у той час, коли він проводив переговори із президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше ми писали:
- Амаль Клуні у залі ООН засудила війну проти українців: "Це бійня у серці Європи"
Після переговорів у Кремлі ракети Путіна наздогнали генсека ООН в Україні. Реакція світу на дикість РФ
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."