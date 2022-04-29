Зеленский об обстреле Киева во время визита Гутерриша: Это унижение для ООН

Российская армия нанесла ракетные удары по Киеву, когда Генеральный секретарь ООН проводил переговоры с президентом Украины

Зеленский рассказал про бездействия ООН / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет, что российский ракетный удар по Киеву во время визита Генсека ООН Антониу Гутерриша остался без ответа организации. Глава страны считает, что такой поступок РФ был унижением для ООН.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

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"Продолжается разбор завалов в Киеве, куда вчера во время визита Генсека ООН Антониу Гутерриша ударили российские ракеты. Обидно, но столь сознательное и жестокое унижение Организации Объединенных Наций со стороны России осталось без мощного ответа", – говорит Владимир Зеленский.

Что известно о ракетном ударе по Киеву

Российская армия 28 апреля нанесла ракетный удар по Киеву, над городом наблюдалось облако дыма, загорелось одно из построек. Как сообщал telegram-канал "Сегодня", вражеская ракета прилетела на правый берег Киева, недалеко от центра.

Впоследствии стало известно, что две ракеты прилетели в Шевченковский район.

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Спасатели сообщили, что 28 апреля в 20:13 в ГСЧС Киева поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1-го и 2-го этажей.

По предварительным данным, спасены пять человек, пострадали – десять.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что шокирован ударами российских ракет по Киеву в то время, когда он проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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