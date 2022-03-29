"Пропоную взяти шефство над одним із наших регіонів" – Зеленський звернувся до влади Данії

Президент України звернувся до парламенту Данії. Він закликав продовжувати посилювати санкції проти Росії та допомогти відновити нашу країну після війни. Зокрема, Володимир Зеленський запросив данські компанії допомогти відбудувати Миколаїв.
Відео промови президента транслювали у загальнонаціональному телеефірі.
Що сказав Зеленський – головні тези
- У середньому Росія випускає близько 40 ракет по українських містах за добу. Загалом за час війни окупанти використали проти України понад 1370 ракет.
- Сьогодні вранці ракети вдарили по Миколаєву – цілком мирному місту корабелів. Унаслідок цього удару зруйнована адміністрація, є поранені та загиблі. Ці люди не становили загрози для Росії, але вони стали для неї мішенню.
- Інтенсивність і жорстокість бойових дій, що ведуть проти нас, вийшла на вищий рівень, ніж під час Другої світової. За місяць війни у нас уже великий список міст, які повністю зруйновані. Ще багато населених пунктів руйнуються. 773 освітні установи розбито. А ще лікарні, меморіали.
- Окупанти свідомо роблять так, щоб від України нічого не залишилося – тільки руїни та біженці. Майже 4 млн людей виїхали. В окупованих містах багато розстріляних людей. Росіяни вбивали їх, коли ті просто намагалися врятуватися. Є діти, яких підбирали вбиті батьки.
- Те, що війська РФ роблять із Маріуполем, – це злочин проти людяності у прямому ефірі. Чому світ не може зупинити це? Відповідь проста: люди, які приймають рішення в Росії, думають, що їм це минеться.
- Санкції слід постійно посилювати. Потрібно відмовлятися від нафти, закривати порти для РФ. Це має бути солідарна позиція всіх країн ЄС. Це тиск, щоб Росія шукала миру.
- Я закликаю вас виявити людяність. Не може бути у Європі філій агресора. Європа має припинити слухати будь-які виправдання від офіційного Будапешта. Я вдячний Данії за принциповість. Вдячний вашим компаніям, які залишили російський ринок. Я прошу вас не зупинятися та бути лідерами у просуванні важливих рішень.
- Російська агресія є аргументом прискорення зеленої трансформації Європи. Слід відмовитися від російських енергоресурсів, бо завдяки ним Росія може просувати свої дії.
- Я пропоную вашій країні допомогти відбудувати Україну після війни та взяти шефство над одним з наших регіонів. Цим містом може бути Миколаїв.
Зеленський розповів, якою бачить перемогу України
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Economist відповів на запитання, якою бачить українську перемогу.
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"Перемога — це можливість врятувати якнайбільше життів, адже без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але зрештою це просто територія. Я не знаю, скільки триватиме війна, але ми боротимемося до останнього міста. Від самого початку, коли вибираєш варіант про те, що люди повинні робити чи не робити, люди не розуміють, що таке повноцінна війна. Моя робота — дати сигнал, щоб люди знали, як чинити. І коли ти показуєш, як має поводитися Україна, ти теж повинен поводитися відповідно", – розповів президент.