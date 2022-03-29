Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

"Пропоную взяти шефство над одним із наших регіонів" – Зеленський звернувся до влади Данії

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 березня, 14:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент подякував Данії за допомогу в боротьбі з країною-агресором та розповів, яка зараз ситуація на фронті
Зеленський звернувся до парламенту Данії
Зеленський звернувся до парламенту Данії / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України звернувся до парламенту Данії. Він закликав продовжувати посилювати санкції проти Росії та допомогти відновити нашу країну після війни. Зокрема, Володимир Зеленський запросив данські компанії допомогти відбудувати Миколаїв.

Відео промови президента транслювали у загальнонаціональному телеефірі.

Реклама

Що сказав Зеленський – головні тези

  • У середньому Росія випускає близько 40 ракет по українських містах за добу. Загалом за час війни окупанти використали проти України понад 1370 ракет.
  • Сьогодні вранці ракети вдарили по Миколаєву – цілком мирному місту корабелів. Унаслідок цього удару зруйнована адміністрація, є поранені та загиблі. Ці люди не становили загрози для Росії, але вони стали для неї мішенню.
  • Інтенсивність і жорстокість бойових дій, що ведуть проти нас, вийшла на вищий рівень, ніж під час Другої світової. За місяць війни у нас уже великий список міст, які повністю зруйновані. Ще багато населених пунктів руйнуються. 773 освітні установи розбито. А ще лікарні, меморіали.
  • Окупанти свідомо роблять так, щоб від України нічого не залишилося – тільки руїни та біженці. Майже 4 млн людей виїхали. В окупованих містах багато розстріляних людей. Росіяни вбивали їх, коли ті просто намагалися врятуватися. Є діти, яких підбирали вбиті батьки.
  • Те, що війська РФ роблять із Маріуполем, – це злочин проти людяності у прямому ефірі. Чому світ не може зупинити це? Відповідь проста: люди, які приймають рішення в Росії, думають, що їм це минеться.
  • Санкції слід постійно посилювати. Потрібно відмовлятися від нафти, закривати порти для РФ. Це має бути солідарна позиція всіх країн ЄС. Це тиск, щоб Росія шукала миру.
  • Я закликаю вас виявити людяність. Не може бути у Європі філій агресора. Європа має припинити слухати будь-які виправдання від офіційного Будапешта. Я вдячний Данії за принциповість. Вдячний вашим компаніям, які залишили російський ринок. Я прошу вас не зупинятися та бути лідерами у просуванні важливих рішень.
  • Російська агресія є аргументом прискорення зеленої трансформації Європи. Слід відмовитися від російських енергоресурсів, бо завдяки ним Росія може просувати свої дії.
  • Я пропоную вашій країні допомогти відбудувати Україну після війни та взяти шефство над одним з наших регіонів. Цим містом може бути Миколаїв.

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Economist відповів на запитання, якою бачить українську перемогу.

"Перемога — це можливість врятувати якнайбільше життів, адже без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але зрештою це просто територія. Я не знаю, скільки триватиме війна, але ми боротимемося до останнього міста. Від самого початку, коли вибираєш варіант про те, що люди повинні робити чи не робити, люди не розуміють, що таке повноцінна війна. Моя робота — дати сигнал, щоб люди знали, як чинити. І коли ти показуєш, як має поводитися Україна, ти теж повинен поводитися відповідно", – розповів президент.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
Дані на 09:00 29 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17200
2
Літаки Літаки
127
3
Гелікоптери Гелікоптери
129
4
Танки Танки
597
5
ББМ ББМ
1710
6
Артилерія Артилерія
303
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
96
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
71
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1178
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Два дідуся-пенсіонера з різних регіонів України згадали своє партизанське коріння - і завдали шкоди ворогові. Перший (на фото) - викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Другий - 78-річний дід Василь із Баштанки (Миколаївщина), засмутившись, що його не взяли до тероборони, зробив “коктейлі молотова” і власноруч закидав ворожу установку “Град”.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47818.1

Binance Coin (BNB)

439.47

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

130.78

Theta (THETA)

3.96

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.07

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти