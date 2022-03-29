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"Предлагаю взять шефство над одним из наших регионов" – Зеленский обратился к властям Дании

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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29 марта, 14:05
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Глава страны поблагодарил Данию за помощь в борьбе со страной-агрессором и рассказал, какая сейчас ситуация на фронте
Зеленский выступил с обращением перед парламентом Дании
Зеленский выступил с обращением перед парламентом Дании / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины выступил с обращением к парламенту Дании. Он призвал продолжать усиливать санкции против России и помочь восстановить нашу страну после войны. В частности, глава страны пригласил датские компании помочь отстроить Николаев.

Видео речи президента транслировали в общенациональном эфире телеканалов.

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Что сказал Зеленский – главные тезисы

  • В среднем Россия выпускает около 40 ракет по украинским городам за сутки. Всего за время войны оккупанты использовали против Украины более 1370 ракет.
  • Сегодня утром ракеты ударили по Николаеву – корабельному, совершенно мирному городу. В результате этого удара разрушена администрация, есть раненые и погибшие. Эти люди не представляли угрозы для России, но они стали их мишенью.
  • Интенсивность и жестокость боевых действий, ведущихся против нас, вышла на более высокий уровень, чем во время Второй мировой. Месяц войны – у нас уже большой список городов, которые полностью разрушены. Еще многие населенные пункты разрушаются. 773 образовательных учреждения разбиты. А еще больницы, мемориалы.
  • Оккупанты сознательно делают так, чтобы от Украины ничего не осталось, только руины и беженцы. Почти 4 млн человек уехали. В оккупированных городах много расстрелянных людей. Россияне убивали их, когда они просто пытались спастись. Есть дети, которых подбирали у убитых родителей.
  • То, что войска РФ делают с Мариуполем – это преступление против человечества в прямом эфире. Почему мир не может остановить это? Ответ прост, люди, принимающие решение в России, думают, что им это сойдет с рук.
  • Санкции нужно постоянно усиливать. Надо отказываться от нефти, закрывать порты для РФ. Это должна быть солидарная позиция всех стран ЕС. Это давление, чтобы Россия искала мир.
  • Я призываю вас проявить человечность. Не может быть в Европе филиалов агрессора. Европа должна перестать слушать какие-либо оправдания от официального Будапешта. Я благодарен Дании за принципиальность. Благодарен вашим компаниям, которые оставили российский рынок. Я прошу вас не останавливаться и быть лидерами в продвижении важных решений.
  • Российская агрессия является аргументом для ускорения зеленой трансформации Европы. Следует отказаться от российских энергоресурсов, потому что благодаря им Россия может продвигать свои действия.
  • Я предлагаю вашей стране помочь отстроить Украину после войны и шефство над одним из наших регионов. Этим городом может быть Николаев.

Зеленский рассказал, какой видит победу Украины

Президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist ответил на вопрос о том, как выглядит украинская победа.

"Победа — это возможность спасти как можно больше жизней, ведь без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но в конечном итоге это просто территория. Я не знаю, сколько продлится война, но мы будем сражаться до последнего города, который у нас есть. С самого начала, когда выбираешь вариант о том, что люди должны делать или не делать, люди не понимают, что такое полноценная война. Моя работа — дать сигнал, чтобы люди знали, как действовать. И когда ты показываешь, как должна вести себя Украина, ты тоже должен вести себя соответственно", — рассказал президент.

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Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Два старика-пенсионера из разных регионов Украины вспомнили о партизанских корнях - и нанесли урон врагу. Первый (на фото) - угнал у оккупантов грузовик и доставил украинским военным. Второй - 78-летний дед Василий из Баштанки (Николаевщина), расстроившись, что его не взяли в тероборону, сделал “коктейли молотова” и сам забросал вражескую установку “Град”.
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