Зеленський обговорив з лідерами ЄС загрози вільному мореплавству в Чорному морі

Президент поспілкувався з президентом Литви та прем'єрами Болгарії та Хорватії

РФ створила загрози для інших кораблів у Чорному морі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Протягом дня президент України Володимир Зеленський провів декілька телефонних розмов з європейськими лідерами. Йшлося, зокрема, про посилення відповідальності Росії за війну проти України.

Про це Зеленський повідомив під час звернення до українців.

Реклама

Деталі

"Говорив з президентом Литовської Республіки і другом нашої країни Гітанасом Науседою. Проінформував його про розвиток ситуації в зонах бойових дій та особливо про ситуацію в Маріуполі. Координуємо наші дії, щоб посилити для Росії відповідальність за війну", — сказав глава держави.

З іншими лідерами президент поговорив про створену загрозу РФ вільному мореплавству в Чорному морі.

"Також говорив з премʼєр-міністрами Болгарії та Хорватії. Про створені Росією загрози вільному мореплавству в Чорному морі, про нашу взаємодію на рівні Євросоюзу, про дієву підтримку України та напрацювання рішень для повернення миру", — розповів Зеленський.

Зеленський нагородив понад 800 захисників України

Президент України Володимир Зеленський нагородив 836 захисників нашої країни.

"Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців Збройних Сил України, 553 бійці Національної гвардії, 64 прикордонники, п'ять поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій", — сказав глава держави.

Читайте також