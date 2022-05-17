Зеленський відкрив Каннський фестиваль словами Чапліна і зал аплодував стоячи

Президент України провів паралелі з війнами ХХ та ХХІ сторіччя

Зірки світового кінематографу з Україною / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Франції на Лазурному березі відкрився ювілейний 75-й Міжнародний Каннський кінофестиваль – найзначніший форум такого роду в Європі та один із найважливіших у світі. І розпочався він із виступу президента України Володимира Зеленського, який представляє країну, яка веде запеклу боротьбу за демократичні цінності .

Про виступ лідера України повідомив Офіс президента нашої країни .

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Що сказав президент

"Для мене велика честь звернеться до вас... Найстрашніші диктатори ХХ століття, як відомо, диктатори любили кіно. А те, що залишилося від них – найважливіші моторошні документальні кадри, кадри кінохроніки. А також фільми, якими було кинуто виклик цим диктаторам... Серед них слова героя Чапліна, що пролунали з екранів у 1940 році: "Людська ненависть пройде, і диктатори помруть, і влада, яку вони забрали в людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине…" , – зазначив Зеленський важливу роль кінематографа у боротьбі проти диктатора.

"Відтоді людство зняло чимало прекрасних кінокартин. Здавалося, що всі вже зрозуміли, що підкорювати людей можна прекрасним, збираючи їх біля екранів, а не потворним, збираючи їх у бомбосховищах. Здавалося, що всі вже думали, що хоррор у вигляді повномасштабної війни, яка може охопити весь континент, більше не матиме продовження. Але знову, як і тоді, є диктатор. Знову, як і тоді, є війна за свободу. Знову, як і тоді, потрібно, щоб кіно не було німим. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України, збираючись йти далі до Європи ", – заявив президент України.

Звернення Зеленського