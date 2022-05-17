Зеленский открыл Каннский фестиваль словами Чаплина и зал аплодировал стоя

Президент Украины провел параллели с войнами ХХ и XXI века

Звезды мирового кинематографа с Украиной / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Во Франции на Лазурном берегу открылся юбилейный 75-й Международный Каннский кинофестиваль – самый значимый форум такого рода в Европе и один из важнейших в мире. И начался он с выступления президента Украины Владимира Зеленского, который представляет страну, ведущую ожесточенную борьбу за демократические ценности.

О выступлении лидера Украины сообщил Офис президента нашей страны.

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Что сказал президент

"Для меня большая честь обратиться к вам... Самые страшные диктаторы ХХ века, как известно, диктаторы любили кино. А то, что осталось от них – важнейшие жуткие документальные кадры, кадры кинохроники. А также фильмы, которыми был брошен вызов этим диктаторам... Среди них слова героя Чаплина, прозвучавшие с экранов в 1940 году: "Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет…", – отметил Зеленский важную роль кинематографа в борьбе против диктатору.

"С тех пор героя Чаплина человечество сняло множество прекрасных кинокартин. Казалось, все уже поняли, что покорять людей можно прекрасным, собирая их у экранов, а не безобразным, собирая их в бомбоубежищах. Казалось, все уже думали, что хоррор в виде полномасштабной войны, которая может охватить весь континент, больше не будет иметь продолжение. Но снова, как и тогда, есть диктатор. Снова, как и тогда, есть война за свободу. Снова, как и тогда, нужно, чтобы кино не было немым. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины, собираясь идти дальше в Европу", – заявил президент Украины.

Обращения Зеленского