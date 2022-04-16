Зеленський: пропозиція щодо обміну Медведчука все ще відкрита

Відповіді від Москви поки не було

У Києві чекають пропозицій щодо обміну Медведчука / Колаж "Сьогодні"

Все ще чинна пропозиція влади України щодо обміну голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, якого суд сьогодні відправив до СІЗО. Київ чекає на реакцію у відповідь від Москви та пропозицій щодо обмінного фонду на обвинуваченого в держзраді політика.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю українським журналістам.

Реклама

Заява

"Ми готові обміняти Медведчука на українських військових, або на що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали публічно і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони точно відреагують", – сказав Зеленський.

Судячи з висловлювання президента, поки що жодної відповіді від Москви щодо можливого обміну не надходило.

Обстановка