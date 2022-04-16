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Зеленський: пропозиція щодо обміну Медведчука все ще відкрита

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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16 квітня, 21:22
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Відповіді від Москви поки не було
У Києві чекають пропозицій щодо обміну Медведчука / Колаж "Сьогодні"
У Києві чекають пропозицій щодо обміну Медведчука / Колаж "Сьогодні"

Все ще чинна пропозиція влади України щодо обміну голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, якого суд сьогодні відправив до СІЗО. Київ чекає на реакцію у відповідь від Москви та пропозицій щодо обмінного фонду на обвинуваченого в держзраді політика.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю українським журналістам.

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"Ми готові обміняти Медведчука на українських військових, або на що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали публічно і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони точно відреагують", – сказав Зеленський.

Судячи з висловлювання президента, поки що жодної відповіді від Москви щодо можливого обміну не надходило.

Обстановка

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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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