Зеленский: предложение по обмену Медведчука все еще открыто

Все еще в силе предложение властей Украины по обмену главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которого суд сегодня отправил в СИЗО. Киев ждет ответной реакции от Москвы и предложений по обменному фонду на обвиняемого в госзимене политика.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским журналистам.
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"Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они точно отреагируют", – сказал Зеленский.
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Судя по высказыванию президента, пока никакого ответа от Москвы касательно возможного обмена не поступало.
Обстановка
- 16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил задержанного нардепа Виктора Медведчука под арест без права внесения залога.
- Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что пока еще неизвестно, удастся ли обменять Медведчука и какой "обменный фонд" может предложить Москва.
- 12 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.
- Тогда и стало известно, что он месяц после побега из-под домашнего ареста скрывался в Киеве. Для него организовали жилье в частном доме под видом семьи из Италии.
- На следующий день после задержания Лычаковский суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества, принадлежавшего ему самому, а также его жене Оксане Марченко.