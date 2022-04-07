Зеленський закликав країни запровадити більше санкцій проти РФ

В першу чергу українцям потрібна зброя, яка дозволить отримати перемогу на полі бою

Зеленський вважає, що треба ще більше санкцій проти РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби всі у світі мали хоча б десять відсотків сміливості, яку мають українці, то жодної небезпеки для міжнародного права не було б. Глава держави наголосив, що країни повинні ввести більше санкцій проти РФ та надати зброю Україні.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні до українців.

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"Почнемо спеціальну глобальну кампанію. Будемо навчати світ бути не просто "трохи", а на повну сміливими, як ми, як українці. Певні результати вже є. Передусім вони проявляються у чинних санкціях проти РФ. Але в тому і справа – результати поки тільки "певні", ще не такі як потрібні, щоб зупинити Росію, щоб зупинити війну. Зверніть увагу, вже не перший день у ЗМІ говорять не про те, як реально діють санкції проти РФ, а про те, чому ці санкції важливі. Ніби самі себе переконують, що ввели правильні речі, що застосованих обмежень достатньо. Але якби санкції працювали дійсно на 100%, то і не довелося пояснювати аж так детально і прискіпливо, чому вони важливі", – сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що потрібно більше санкцій.

"Потрібні ще більш сміливі санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість і практичність. В першу чергу українцям потрібна зброя, яка дозволить нам отримати перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти РФ з усіх, які тільки можуть бути", – додав Зеленський.

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Кіпр може ввести більше санкцій проти росіян

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу і політиків Кіпру. Він сказав, що російське керівництво досі не хоче шукати миру. Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

Що сказав Зеленський:

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Кіпр може зупинити діючі привілеї для громадян Росії, починаючи від "золотих паспортів" для усіх росіян та закінчуючи подвійним громадянством для них.

Потрібно зупиняти будь-які намагання російських громадян, які потрапили під санкції обходити ці обмеження.

Варто зробити всю належну роботу, щоб підготувати Євросоюз до неминучого ембарго на постачання енергоносіїв з Росії.

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