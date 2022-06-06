Зеленський розповів, чи є в України альтернатива вступу до ЄС

Президент прокоментував перемовини про оборонний союз з Великою Британією

Володимир Зеленський підтвердив курс України на євроінтеграцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не розглядає жодної альтернативи вступу до ЄС.

Таку заяву він зробив 6 червня на зустрічі з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

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"Альтернативи нашому членству в ЄС, нашому кандидатству в члени ЄС немає. І нам її не пропонував ніхто, а якби запропонували, ми не погодилися б", – сказав глава держави.

За його словами, домовленості з Великою Британією про оборонний союз – це один із кроків для гарантій безпеки Україні, але ніяк не альтернатива ЄС.

"Розмови з Великою Британією про оборонний союз йдуть у рамках загального процесу щодо надання Україні гарантій безпеки", – пояснив президент.

Британія запропонувала Україні новий союз

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував Україні та країнам Східної Європи об'єднатися у новий політичний, економічний і військовий союз, який, на відміну від ЄС, займатиме більш жорстку позицію щодо військової агресії Росії.

Свою ідею британський прем'єр Борис Джонсон вперше представив президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Києва 9 квітня. Модель співдружності, яку пропонує Джонсон, матиме Велику Британію як лідера і включатиме, окрім України, Польщу, Естонію, Латвію та Литву, а також, можливо, пізніше Туреччину. З моменту візиту британського прем'єр-міністра до Києва переговори тривали, і британська увага до України стає дедалі гострішою і детальнішою.

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За даними західних ЗМІ, київська влада наразі не відкидає британську ініціативу в зародку. Зеленський чекає саміту ЄС 23 червня, коли лідерів 27 країн закликають вирішити, чи надавати Україні статус "кандидата" для офіційного початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Якщо учасники саміту обмежаться нечіткою заявою про те, що "Київ має європейську перспективу", тоді Зеленський серйозніше поставиться до альтернативної пропозиції Джонсона, пише іспанське видання Corriere Della Sera.