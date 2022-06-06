Зеленский рассказал, есть ли у Украины альтернатива вступлению в ЕС

Президент прокомментировал переговоры об оборонном союзе с Великобританией

Владимир Зеленский подтвердил курс Украины на евроинтеграцию / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас не рассматривает никакой альтернативы вступлению в ЕС.

Такое заявление он сделал 6 июня на встрече с журналистами, сообщает "РБК-Украина".

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"Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы бы не согласились", – сказал глава государства.

По его словам, договоренности с Великобританией об оборонном союзе – это один из шагов для гарантий безопасности Украины, но никак не альтернатива ЕС.

"Разговоры с Великобританией об оборонном союзе идут в рамках общего процесса по предоставлению Украине гарантий безопасности", – пояснил президент.

Британия предложила Украине новый союз

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине и странам Восточной Европы объединиться в новый политический, экономический и военный союз, который, в отличие от ЕС, будет занимать более жесткую позицию относительно военной агрессии России.

Свою идею британский премьер Борис Джонсон впервые представил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев 9 апреля. Модель содружества, которую предлагает Джонсон, будет иметь Великобританию в качестве лидера и будет включать, кроме Украины, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а также, возможно, со временем Турцию. С момента визита британского премьер-министра в Киев переговоры продолжались, и британское внимание к Украине становится все более острым и пристальным.

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По данным западных СМИ, киевские власти пока не отвергают британскую инициативу в зародыше. Зеленский ждет саммита ЕС 23 июня, когда лидеров 27 стран призвут решить, предоставлять ли Украине статус "кандидата" для официального начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Если участники саммита ограничатся нечетким заявлением о том, что "Киев имеет европейскую перспективу", тогда Зеленский серьезнее отнесется к альтернативному предложению Джонсона, пишет испанское издание Corriere Della Sera.