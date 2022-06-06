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Зеленський розповів, коли чекає на рішення ЄС щодо заявки на членство

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 червня, 23:56
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Важливе для України рішення можуть прийняти вже зовсім скоро
Зеленський розповів, коли Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський розповів, коли Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки 103-го дня війни.

Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.

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Що сказав президент?

  • Говорив з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поінформував його про ситуацію на полі бою, наші можливості і ключові поточні небезпеки на Донбасі і у південних районах України. Вдячний Борису за повне розуміння наших потреб і за готовність надавати Україні саме ту зброю, яка нам так необхідна, щоб захищати життя наших людей.
  • Говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про оборонну підтримку України, це обовʼязкова тема для кожних моїх переговорів. І я вдячний тим нашим партнерам, які діють швидко і не відкладають рішення. Я вдячний Польщі.
  • Очікуємо найближчими тижнями рішення ЄС щодо нашої заявки на кандидатство. Це буде рішення не тільки про Україну, але і про весь Європейський проєкт. Про те, чи є у нього майбутнє як дійсно сильного обʼєднання.
  • Щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте інформацію. Підтримуйте наші потреби.
  • 17 тисяч 864 учасники бойових дій відзначені державними нагородами України за час з 24 лютого. Це число на сто відсотків демонструє, який масштаб героїзму нашого народу став відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших військових. 121 відзначено нагородами, 32 із них посмертно.

Зеленський назвав обласний центр, який Росія мріє окупувати наступним

Президент України Володимир Зеленський назвав обласний центр, де склалася найзагрозливіша ситуація. Росія прагне окупувати Запоріжжя. При тому, що значна частина області вже окупована. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє пресслужба ОП.

За словами президента, російські війська мають мету окупувати Запоріжжя.

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"Щодо Запоріжжя, то там найзагрозливіша ситуація, бо там частина (області, – ред.) окупована, а Запоріжжя ворог постійно хоче окупувати", – розповів Володимир Зеленський.

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Герої не вмирають!

Збили 5 літаків ворога... Підполковник В’ячеслав Єрко - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації. Одним з перших вступив у повітряний бій з російськими військами. У цьому бою було збито 5 ворожих літаків. Єрко довелось катапультуватися зі своєї палаючої авіамашини, але росіяни пошкодили його парашут - льотчик загинув. Йому було 36. Герой України. Посмертно.

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