Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Интервью Зеленского 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Зеленский рассказал, когда ждет решения ЕС по заявке на членство

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 июня, 23:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Важное для Украины решение могут принять уже совсем скоро
Зеленский рассказал, когда Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский рассказал, когда Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 103-го дня войны.

Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.

Реклама

Что сказал президент?

  • Говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Проинформировал его о ситуации на поле боя, наших возможностях и ключевых текущих опасностях на Донбассе и в южных районах Украины. Благодарен Борису за полное понимание наших потребностей и за готовность предоставлять Украине именно то оружие, которое нам так необходимо, чтобы защищать жизнь наших людей.
  • Говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Об оборонной поддержке Украины, это обязательная тема для каждых моих переговоров. И я благодарен тем нашим партнерам, которые действуют быстро и не откладывают решение. Я благодарен Польше.
  • Ожидаем в ближайшие недели решения ЕС о нашей заявке на кандидатство. Это будет решение не только об Украине, но и обо всем Европейском проекте. О том, есть ли у него будущее как действительно сильное объединение.
  • Чтобы не уменьшалось внимание к Украине, нашей борьбе за свободу, каждый и каждая должны продолжать говорить о том, что происходит. Распространяйте информацию. Поддерживайте наши потребности.
  • 17 тысяч 864 участников боевых действий отмечены государственными наградами Украины за время с 24 февраля. Это число полностью показывает, какой масштаб героизма нашего народа стал ответом на полномасштабное вторжение России. Подписал сегодня новый указ о награждении наших военных. 121 отмечен наградами, 32 из них посмертно.

Зеленский назвал областной центр, который Россия мечтает оккупировать следующим

Президент Украины Владимир Зеленский назвал областной центр, где сложилась самая угрожающая ситуация. Россия стремится оккупировать Запорожье. При том что значительная часть области уже оккупирована.

По словам президента, российские войска преследуют цель оккупировать Запорожье.

Реклама

"Что касается Запорожья, то там самая угрожающая ситуация, потому что там часть (области – ред.) оккупирована, а Запорожье враг постоянно хочет оккупировать", – рассказал Владимир Зеленский.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:45 6 июня
1
Личный состав 31250
Личный состав
2
Танки 1386
Танки
3
ББМ 3340
ББМ
4
Артиллерия 690
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 211
Самолеты
8
Вертолеты 176
Вертолеты
9
БПЛА 551
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2395
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.39

TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31437.01

Binance Coin (BNB)

294.83

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

64.17

Theta (THETA)

1.3

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Love is... 💙💛
За что мы любим Киев
Андреевский узвоз

Андреевский узвоз

Майдан Незалежности

Майдан Незалежности

Музей Ханенко

Музей Ханенко

Котлета по-киевски

Котлета по-киевски

Киевский торт

Киевский торт

Посетить город
Хейтометр
Насколько % ты ненавидишь "русский мир"
Запустить
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Лиам Нисон, 6 июня — 70 лет
Лиам Нисон, 6 июня — 70 лет
Алина Гросу, 8 июня — 27 лет
Алина Гросу, 8 июня — 27 лет
Джонни Депп, 9 июня — 59 лет
Джонни Депп, 9 июня — 59 лет
Натали Портман, 9 июня — 41 год
Натали Портман, 9 июня — 41 год
Питер Динклейдж, 11 июня — 53 года
Питер Динклейдж, 11 июня — 53 года
1 /2
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять