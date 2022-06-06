Зеленский рассказал, когда ждет решения ЕС по заявке на членство

Важное для Украины решение могут принять уже совсем скоро

Зеленский рассказал, когда Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 103-го дня войны.

Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.

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Что сказал президент?

Говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Проинформировал его о ситуации на поле боя, наших возможностях и ключевых текущих опасностях на Донбассе и в южных районах Украины. Благодарен Борису за полное понимание наших потребностей и за готовность предоставлять Украине именно то оружие, которое нам так необходимо, чтобы защищать жизнь наших людей.

Говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Об оборонной поддержке Украины, это обязательная тема для каждых моих переговоров. И я благодарен тем нашим партнерам, которые действуют быстро и не откладывают решение. Я благодарен Польше.

Ожидаем в ближайшие недели решения ЕС о нашей заявке на кандидатство. Это будет решение не только об Украине, но и обо всем Европейском проекте. О том, есть ли у него будущее как действительно сильное объединение.

Чтобы не уменьшалось внимание к Украине, нашей борьбе за свободу, каждый и каждая должны продолжать говорить о том, что происходит. Распространяйте информацию. Поддерживайте наши потребности.

17 тысяч 864 участников боевых действий отмечены государственными наградами Украины за время с 24 февраля. Это число полностью показывает, какой масштаб героизма нашего народа стал ответом на полномасштабное вторжение России. Подписал сегодня новый указ о награждении наших военных. 121 отмечен наградами, 32 из них посмертно.

Зеленский назвал областной центр, который Россия мечтает оккупировать следующим

Президент Украины Владимир Зеленский назвал областной центр, где сложилась самая угрожающая ситуация. Россия стремится оккупировать Запорожье. При том что значительная часть области уже оккупирована.

По словам президента, российские войска преследуют цель оккупировать Запорожье.

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"Что касается Запорожья, то там самая угрожающая ситуация, потому что там часть (области – ред.) оккупирована, а Запорожье враг постоянно хочет оккупировать", – рассказал Владимир Зеленский.

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