Зеленський: Ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою, надзвичайно тяжкою

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до Українців. Глава держави підбив підсумки 127-го дня війни.

Відео Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Безперечно, головне слово сьогодні – Зміїний. Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки у той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія".

Острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Це ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів. Крок за кроком ми витиснемо їх з нашого моря, з нашої землі, з нашого неба.

Ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою, надзвичайно тяжкою. Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається – вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нам: по Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному і кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм.

Сполучені Штати оголосили сьогодні про новий пакет підтримки для України, передусім оборонної. Я вдячний президенту Байдену за цю допомогу. Вже скоро вона піде на передову і працюватиме на Україну, на захист свободи.

Говорив про оборонну підтримку з федеральним президентом Німеччини. Подякував за ту допомогу, яка вже надана. Ще раз підкреслив наші пріоритети – якої зброї ми потребуємо. Президент Штайнмаєр висловив співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук та інші наші міста.

Сьогодні відбувся ще один значний крок у нашому зближенні з Європейським Союзом – Україна почала суттєвий експорт електрики на територію ЄС, в Румунію. І це тільки перший етап. Ми готуємось нарощувати постачання.

За рахунок української електрики може бути заміщена суттєва частина російського газу, який споживають європейці. Тобто це питання не просто експортної виручки для нас, це питання безпеки для всієї Європи.

Хочу нагадати, що приєднання нашої країни до загальної енергосистеми ЄС відбулось вже після початку війни. Україна робить речі, які здавалися неможливими.

Сьогодні завершується головування Франції в Раді ЄС. Історичний період, коли ми отримали кандидатство. Європа стала сильнішою за цей час. Починається головування Чехії, і я вдячний нашим чеським партнерам за те, що серед пріоритетів свого головування вони визначили відбудову України. Дійсно важливо – почати відбудову якнайшвидше на тій території, яка вже звільнена.

А наш пріоритет – і це буде завданням для усіх представників держави – якнайшвидше має бути виконано все, щоб підготувати початок переговорів щодо членства. Урядовці, депутати, дипломати – всі мають працювати щодо цього 24 години на добу 7 днів на тиждень. До речі, завтра будуть новини з цієї теми. Українську євроінтеграцію не зупинити", — сказав глава держави.