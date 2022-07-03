Зеленський трьома словами описав майбутнє росіян

Жителя Росії більше не житимуть так, як жили до вторгнення в Україну

Зеленський розповів, що чекає росіян/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення. Глава держави підбив підсумки 130-го дня війни.

Відео Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років. Світ відмовляється від звʼязків з Росією. Слова "обвал", "дефіцит" і "бідність" – це те, що буде описувати російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом. Вони втратили понад 35 тисяч солдатів, і це ще консервативна оцінка. Заради чого все це? Заради того, щоб божевільні пропагандисти показали десь у своїх ефірах російський чи радянський прапор на руїнах... Іншої відповіді просто немає", — сказав Зеленський.

Зеленський розповів про головну загрозу для Луганської області

Наразі не можна констатувати, що місто Лисичанськ остаточно перейшло під контроль ворога. Загалом на Донбасі поки що найскладніша ситуація, яка може бути змінена за умови пришвидшення постачання необхідної зброї. Про це сказав президент України Володимир Зеленський після переговорів із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

За словами Зеленського, сказати сьогодні остаточно, що Лисичанськ під контролем російських окупантів, "ми не можемо" – тривають бої на околицях Лисичанська.

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"Наше завдання – мати вогневу перевагу. На сьогодні наші Збройні сили роблять усе, що можуть. Пришвидшення постачання зброї дасть змогу мати вогневу перевагу. Тоді будемо тиснути на Росію на цьому напрямку сильніше", – сказав він.

Глава держави заявив про ризики того, що Луганська область буде повністю окупована, але військово-політичне керівництво України їх усвідомлює:

"Ви також повинні розуміти, що ситуація може змінюватися щоденно. У нас так було в багатьох містечках, які були повністю зруйновані, переходили від однієї сторони до іншої".

За словами президента, на сході України, де тривають найзапекліші бої, загалом ситуація найскладніша і найнебезпечніша. Водночас на інших напрямках є певне просування українських сил вперед.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський домовився про військову допомогу з Австралії. Також ми писали, що президент України подякував Ізраїлю за важливе рішення для українців.