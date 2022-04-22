Зеленський виступив на спеціальний сесії Світового банку

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Світового банку. Він закликав підтримати нашу країну, а також змусити РФ відповідати за розв'язану війну.
Про це глава держави повідомив на своєму каналі у Telegram.
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Під час звернення Зеленський сказав, що Україні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць фінансової допомоги, щоб компенсувати економічні втрати від війни. Він зазначив, щоб пізніше знадобляться сотні мільярдів доларів, щоб відбудувати нашу країну.
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П'ять важливих кроків, які назвав Зеленський:
- Негайна підтримка для України, щоб у керівництві Росії знали, що війна не дасть їм реалізувати жодної з їхніх загарбницьких цілей.
- Негайне виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій.
- Спеціальний податок за війну. Росія, а після неї й будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність.
- Кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин із Росією.
- Потрібно продовжувати блокувати активи російської держави та представників російської еліти.
Зустріч Зеленського із Путіним
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Володимиром Путіним. За його словами, для цього потрібно, щоб російська сторона сказала фразу про закінчення війни, а також назвала день та місце зустрічі.
"Ми готові до всього. Ми готові обговорювати питання окупованих територій, Криму, Донбасу – ці питання треба вирішувати. Питання відведення військ за територію України – теж треба вирішувати, хоча б відведення до тієї лінії, яку РФ перетнула 24 лютого", – заявив Зеленський.
За його словами, не можна йти вперед до миру і водночас чинити тиск на нашу країну.
"Ми кілька разів казали, що я інший президент, ми інша держава, ми всі об'єднані тим, що любимо Україну, тож говорити ми завжди за", – сказав президент.
Зеленський вважає: для його зустрічі з Путіним потрібне бажання самого президента РФ. Також треба припинити стріляти, бо ніхто ні до кого не доїде, і глава української держави не покине країну.
"Я не бюрократ, мені не треба готуватись до нашої зустрічі. Мені потрібно, щоб російська сторона сказала фразу, що вони хочуть закінчити війну, назвали день і місце, де ми зустрінемося, нічого зайвого не треба", – додав Зеленський.