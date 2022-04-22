Зеленський виступив на спеціальний сесії Світового банку

Президент заявив, що щомісячно Україні потрібно 7 мільярдів доларів фінансової допомоги

Зеленський звернувся до Всесвітнього банку/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Світового банку. Він закликав підтримати нашу країну, а також змусити РФ відповідати за розв'язану війну.

Про це глава держави повідомив на своєму каналі у Telegram.

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Під час звернення Зеленський сказав, що Україні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць фінансової допомоги, щоб компенсувати економічні втрати від війни. Він зазначив, щоб пізніше знадобляться сотні мільярдів доларів, щоб відбудувати нашу країну.

П'ять важливих кроків, які назвав Зеленський:

Негайна підтримка для України, щоб у керівництві Росії знали, що війна не дасть їм реалізувати жодної з їхніх загарбницьких цілей.

Негайне виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій.

Спеціальний податок за війну. Росія, а після неї й будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність.

Кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин із Росією.

Потрібно продовжувати блокувати активи російської держави та представників російської еліти.

Зустріч Зеленського із Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Володимиром Путіним. За його словами, для цього потрібно, щоб російська сторона сказала фразу про закінчення війни, а також назвала день та місце зустрічі.

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"Ми готові до всього. Ми готові обговорювати питання окупованих територій, Криму, Донбасу – ці питання треба вирішувати. Питання відведення військ за територію України – теж треба вирішувати, хоча б відведення до тієї лінії, яку РФ перетнула 24 лютого", – заявив Зеленський.

За його словами, не можна йти вперед до миру і водночас чинити тиск на нашу країну.

"Ми кілька разів казали, що я інший президент, ми інша держава, ми всі об'єднані тим, що любимо Україну, тож говорити ми завжди за", – сказав президент.

Зеленський вважає: для його зустрічі з Путіним потрібне бажання самого президента РФ. Також треба припинити стріляти, бо ніхто ні до кого не доїде, і глава української держави не покине країну.

"Я не бюрократ, мені не треба готуватись до нашої зустрічі. Мені потрібно, щоб російська сторона сказала фразу, що вони хочуть закінчити війну, назвали день і місце, де ми зустрінемося, нічого зайвого не треба", – додав Зеленський.

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