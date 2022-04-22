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Зеленский выступил на специальной сессии Всемирного банка

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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22 апреля, 00:54
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Президент заявил, что ежемесячно Украине нужно 7 миллиардов долларов финансовой помощи
Зеленский обратился к Всемирному банку/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский обратился к Всемирному банку/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Всемирному банку. Он призвал поддержать нашу страну, а также заставить РФ отвечать за развязанную войну.

Об этом глава государства сообщил на своем канале в Telegram.

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Во время обращения Зеленский сказал, что Украине нужно 7 миллиардов долларов в месяц финансовой помощи, чтобы компенсировать экономические потери войны. Он отметил, чтобы позже понадобятся сотни миллиардов долларов, чтобы построить нашу страну.

Пять важных шагов, которые назвал Зеленский:

  • Немедленная поддержка для Украины, чтобы в руководстве России знали, что война не даст им реализовать ни одну из их захватнических целей.
  • Немедленное исключение России из всех интернациональных денежных институтов.
  • Специальный налог на войну. Россия, а после нее и любой другой агрессор, должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность.
  • Каждому государству мира уже сейчас нужно подготовиться к возможному полному разрыву любых отношений с Россией.
  • Следует продолжать блокировать активы российского государства и представителей российской элиты.

Встреча Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с Владимиром Путиным. По его словам, для этого нужно, чтобы российская сторона сказала фразу об окончании войны, а также назвала день и место встречи.

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"Мы готовы ко всему. Мы готовы обсуждать вопросы оккупированных территорий, Крыма, Донбасса – эти вопросы нужно решать. Вопросы отвода войск за территорию Украины – тоже нужно решать, хотя бы отвод до той линии, которую РФ перешла 24 февраля", – заявил Зеленский.

По его словам, нельзя идти вперед к миру, и при этом оказывать давление на нашу страну.

"Мы несколько раз говорили, что я другой президент, мы другое государство, мы все объединены тем, что любим Украину, поэтому говорить мы всегда за", – сказал президент.

Зеленский считает: для его встречи с Путиным необходимо желание самого президента РФ. Также нужно перестать стрелять, потому что никто ни к кому не доедет, и глава украинского государства не бросит страну.

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"Я не бюрократ, мне не нужно готовиться к нашей встрече. Мне нужно, что российская сторона сказала фразу, что они хотят закончить войну, назвали день и место, где мы встретимся, ничего лишнего не нужно", – добавил Зеленский.

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Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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