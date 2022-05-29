Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Фінал Ліги Чемпіонів ❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Ситуація на фронті незабаром зміниться на користь України: головні заяви влади за 29 травня

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 травня, 12:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
США розпочали системні постачання озброєння Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні 95-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти втратили вже понад 30 тисяч своїх солдатів, ситуація на фронті незабаром змінюватиметься на користь України, а президент Володимир Зеленський розповів про нові постачання озброєння від Заходу.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 29 травня.

Реклама

Зеленський оцінив шанси на повалення режиму Путіна

У російській владі всі пов'язані між собою і найближчим часом малоймовірним є повалення режиму Путіна. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі Nieuwsuur нідерландського каналу NOS.

"Я думаю, що вся ця команда працює довгі роки, і вони скріплені між собою. Вони пов'язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами – принаймні ми вважаємо це злочинами, те, що відбувається проти нас. І вони об'єднані. Я не впевнений у зміні режиму Путіна прямо зараз. Я думаю, що вони його всі бояться", – наголосив Зеленський.

Арестович розповів про дату, коли ситуація на фронті почне змінюватись на користь України

У діях російських окупантів на Донбасі спостерігається певний "надлом", ситуація може різко змінитись на користь України вже до середини червня. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "ФейгінLIVE".

"У 20-х числах червня ситуація на фронті може дуже змінитися на користь України, проте це залежить від західних партнерів", – сказав Арестович.

Він наголосив, що необхідне озброєння швидше за все буде поставлено найближчим часом – США розпочали системні постачання кораблями.

Реклама

"Рішення про постачання MLRS майже прийняте. 30-31 травня на засіданні Єврокомісії готується до прийняття 6-й пакет санкціїй проти РФ", – додав Арестович.

Генштаб назвав найбільші втрати РФ за добу

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 30150 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1338 танків. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.05

  • особового складу – близько 30 150 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків – 1338 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3270 (+12) одиниць;
  • артилерійських систем – 631 (+3) одиниця;
  • РСЗВ – 203 (+0) одиниці;
  • засобів ППО – 93 (+0) одиниці;
  • літаків – 207 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 174 (+0) одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1);
  • крилатих ракет – 116 (+0);
  • кораблі/катери – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14) одиниць;
  • спеціальна техніка – 48 (+0).

Реклама

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямі.

Зеленський чекає добрих новин від Заходу наступного тижня

Новини про постачання необхідної Україні зброї можуть з'явитися вже наступного тижня. Українські Збройні сили мають перевершувати супротивника технологічно. Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.

"Щодня працюємо над посиленням нашого захисту, це насамперед постачання зброї. Щодня наближаємося до того, що наша армія перевершуватиме окупанта технологічно та ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від наших партнерів, від їхньої готовності дати Україні все необхідне для захисту нашої свободи. Я чекаю з цього приводу на хороші новини вже наступного тижня", – зазначив Зеленський

Глава держави також закликав світ офіційно визнати Росію державою-терористом і державою – спонсором тероризму.

"Це просто правдиво. Це чесно і відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні і дуже хочуть понести далі до Європи. І це має бути юридично закріплено", – наголосив він.

Читайте інші новини "Сьогодні":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Доля героїв "Азовсталі"
Деталі евакуації
Хроніка обстрілів
Деталі
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 29 травня
1
Особовий склад 30150
Особовий склад
2
Літаки 207
Літаки
3
Гелікоптери 174
Гелікоптери
4
ББМ 3270
ББМ
5
Танки 1338
Танки
6
Артилерія 631
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 203
РСЗВ
9
БПЛА 504
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2240
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Загинув, рятуючи побратимів… Старший солдат Ігор Гроза – військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ, учасник АТО. З самого початку війни добровольцем став на захист Чернігова. Його підрозділ одним із перших вступив у бій. Ризикуючи життям, кинувся на БМП евакуювати побратимів. Загинув під обстрілом. За відвагу нагороджено орденом "За мужність". Посмертно.

Історія героя
Переможці Ліги чемпіонів
ТОП-5 кращих команд
1
Реал Реал
14
2
Мілан Мілан
7
3
Баварія Баварія
6
4
Ліверпуль Ліверпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29010.11

Binance Coin (BNB)

300.49

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.75

Theta (THETA)

1.1

Love is... 💙💛
За що ми любимо Львів
Львівський сирник

Львівський сирник

П’яна вишня

П’яна вишня

Jazz Fest

Jazz Fest

Оперний театр

Оперний театр

Палац Потоцьких

Палац Потоцьких

Вiдвiдати мiсто!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
1 червня Морган Фрімен, 85 років
1 червня Морган Фрімен, 85 років
1 червня Хайді Клум, 49 років
1 червня Хайді Клум, 49 років
4 червня Анджеліна Джолі, 47 років
4 червня Анджеліна Джолі, 47 років
5 червня Марк Уолберг, 51 рік
5 червня Марк Уолберг, 51 рік
5 червня Барбара Брильська, 81 рік
5 червня Барбара Брильська, 81 рік
1 /2
Генератор тостів
Був би привiд!
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Опитування
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн
Instagram тижня
Акаунт, де в деталях ми впiзнаємо Україну
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти