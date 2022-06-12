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Жданов: У тактиці армії РФ відбулась одна суттєва зміна

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12 червня, 21:00
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Військовий експерт оцінив ситуацію на фронті й розповів, коли бойові дії можуть піти на спад
Олег Жданов розповів, як армія РФ змінила тактику
Олег Жданов розповів, як армія РФ змінила тактику / Фото: Колаж: Сьогодні

Армія Росії перейшла до більш обережної тактики ведення війни в Україні. Активність бойових дій спадає, окупанти зменшили натиск на найгарячішому напрямку для Збройних сил України – у Сєвєродонецьку. Тим часом президент РФ Володимир Путін став задумуватись про переговори, щоб виграти час і зафіксувати свої нинішні завоювання.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Олегу Панюті в ефірі проєкту Пояснює Панюта на YouТube-каналі Україна 24.

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Путін ставить нові "дедлайни" окупантам

- Подейкують, що Путін вчергове поставив завдання в найближчі 10 днів досягти найбільших зусиль на фронті. Чому оця тяга – за п'ять днів, до 1-го, до 9 травня, до 22 червня?

- Якщо ми кажемо про 22 червня, тоді це вже третій або четвертий дедлайн стосовно Луганської області. Попередній був – 10-те число. Мабуть, вони підтягували до 12-го – тоді вони відзначають День Росії. Є таке прислів'я, ще, мабуть, із часів перебудови Горбачова – що б вони не робили, все одно виходило КПРС. Це старі радянські наслідки або імперські замашки, коли під якусь дату підганяють навіть війну. Це робив Радянський Союз, але ми знаємо, якою ціною, якою кількістю втрат все це діставалося. Сьогодні Російська Федерація робить майже те саме. Ми згадуємо, як вони штурмували Донецький напрямок у перші місяці війни, як вони штурмували Київ і не рахувалися з втратами взагалі. Для них це норма. Людей і техніки в них, на жаль, поки що вистачає.

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Як змінилися бойові дії

- Я зараз використовую термінологію секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, який сказав, що росіяни теж вчаться воювати на цій війні. Як на вашу думку, чого вони навчились?

- Я б не сказав, що ми побачили щось нове і чогось вони навчились. Вони просто згадали на третій місяць ведення війни, що колись вони застосовували такий метод ведення війни, як вогневий вал – випалена земля. І вони до нього повернулися. А тактика ведення російськими військами бойових дій не змінилася. Вони не можуть її змінити, бо їм треба перенавчатись. Вони просто стали більш обережними, тому й зменшилась кількість втрат з боку Російської Федерації. Це перше.

Друге – вони почали більш потужно завдавати нам вогневого ураження. Вони зібрали багато артилерії, вони посилюють удари авіації і менше атакують. Атакують вже після того, як наші позиції опрацьовані вогневим впливом їхніх засобів. Це єдина суттєва зміна дій російської армії на полі бою. Я б не сказав, що це навченість. Все нове – це добре забуте старе.

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- "Сирійського м'ясника", керівника військової операції, замінили на "політрука" (за даними ЗМІ, генерала Олександра Дворнікова замінив Геннадій Жидко. – Ред.). Щось може змінитися тактично у воєнних діях?

- Інформація дуже суперечлива. Не замінили, а підсилили. Цей начальник головного військово-політичного управління допомагає Дворнікову керувати. Він наданий Дворнікову на підсилення, і, найімовірніше, цьому новопризначеному генералу віддадуть Сєвєродонецьк у підпорядкування для того, щоб виконати завдання, що до 22 червня місто треба взяти. Дуже кепські справи, якщо вже головного замполіта ставлять на керування воєнними діями. Але подивимось.

- Ми можемо розглядати 22 червня як той період, коли протистояння може трошки зменшитись?

- Так, ми можемо розглядати цей період. В принципі, сьогодні зменшується, спадає активність бойових дій. Вони намагаються відновити наступ на окремих напрямках навколо Сєвєродонецька, але це вже не такий потужний наступ, як був на початку минулого тижня, коли ми вважали, що ситуація майже критична для нас. І загроза оточення була дуже велика. А на сьогодні натиск спадає. Вони починають перекидати війська з інших напрямків. Подивимось, до чого це приведе. Але я думаю, що це буде крайня дата, коли вони будуть зосереджувати зусилля. Потім, найімовірніше, все буде переходити до позиційної війни.

Навіщо Путіну пауза у війні

- Наскільки реально сісти за стіл переговорів?

- Я чую заяву пана Лаврова в Стамбулі: "ми відкриті", "ми готові до переговорів". Я думаю, такі наміри є у Російської Федерації. Вони трохи диференціювали свої завдання щодо поглинання України і розбивають їх на етапи. Згадайте 2014 рік – їм вдалося створити дві квазіреспубліки, які ніхто у світі не визнав, крім Російської Федерації. Сьогодні вони захопили частину нашої території і знову готові до переговорів. Це просто відтермінування наступної війни.

Путіну потрібна оперативна пауза для того, щоб збирати нове військо. На сьогодні в нього вже немає сформованих резервів на території Росії для того, щоб завтра кинути в бій. Росія буде натискати на всі важелі для того, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Для того, що зафіксувати ті досягнення, які мають сьогодні російські війська.

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