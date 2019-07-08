Киборги, футбол, картошка: что можно увидеть на самых красивых монетах Украины

Монету к Евро-2012 не купить за миллион, а "Эра..." 6-угольная

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украина, как каждая уважающая себя страна, почти четверть века чеканит не только разменные деньги, но и выпускает памятные монеты. Они ходят наравне с банкнотами и разменными монетами, но предназначены прежде всего для коллекционеров, так как стоят намного дороже номинала. Наши монеты считаются одними из самых красивых в мире, что не раз подтверждалось победами и призовыми местами на международных нумизматических конкурсах. Занимается организацией выпуска "красивых денежек" НБУ, а чеканят их на Банкнотно-монетном дворе в Киеве. По информации Нацбанка, начиная с 1995 года выпущено 814 разновидностей памятных монет. Иногда их называют юбилейными, но юбилейные монеты, это разновидность памятных, отчеканенных к круглой дате какого-либо события. Номиналы — от двух до 500 гривен, но встречаются и 125, и 250 грн. Чеканят коллекционные деньги в основном из нейзильбера, а также из серебра и золота, украшают цветными эмалями и тампопечатью (цветная печать), голограммами и даже драгоценными камнями.

На год вперед

Нацбанк ежегодно выпускает в среднем до 4-х десятков новых монет, это больше, чем в других странах. Например, в США их появляется по 5—6 штук в год, но мелких номиналов (от 1 цента до 1 доллара) и миллиардными тиражами. В Украине по-другому — тиражи небольшие: для монет из золота и серебра обычно тираж 3—5 тыс. шт. и менее, из нейзильбера — 30—50 тыс. шт. Общий их тираж достиг более 20 млн шт. Как рассказала нам замначальника отдела нумизматической продукции НБУ Виктория Сузанская, план выпуска монет формируется на год вперед, то есть в I квартале 2019 г. уже готовятся предложения по тематике 2020 г.

"Мы даем запрос на Кабмин, он подключает министерства и ведомства, — говорит Сузанская. — Рассматривают только пожелания, достойные государственного уровня. Обычно до 70% идей относятся к серии "Выдающиеся личности Украины". Также поступают предложения от Верховной Рады, появляются указы президента, поэтому в течение года план корректируется. В 90-е годы выходило 12—15 монет в год, сейчас — около 40, поэтому решили ограничить их количество. Уже принято решение отмечать заслуги выдающихся личностей не ранее чем через 100 лет после рождения, повторный выпуск возможен не ранее чем через 25 лет. Для предприятий и организаций — каждые 50 лет и потом не ранее чем через 25 лет. Работаем также с Академией наук, коллекционерами, нередко интересные идеи возникают у наших художников, например, монета "Копание картофеля" или новая серия "Фауна в памятниках Украины", она оказалась востребованной. Но есть и относительные неудачи: приостановлена серия "Выдающиеся семейства Украины", которую коллекционеры восприняли прохладно".

Фото: Сегодня

Тиражи и цена

По информации Нацбанка, в 2018-м на внутреннем рынке продано около 3,1 млн монет на 139,8 млн грн. В том числе 1,6 тыс. шт. золотых, 65,8 тыс. шт. серебряных и почти 3 млн шт. из недрагметаллов. Это втрое больше, чем в 2017-м: тогда продали 1,2 млн шт. на 106,2 млн грн. За рубеж реализовано более 22 тыс. монет на 21 млн грн, прежде всего в США, Германию, Гонконг, Южную Корею. Самые редкие монеты продают на аукционах, организуемых Нацбанком. В 2018 г. состоялось 4 аукциона по продаже памятных золотых монет "25 лет Независимости Украины", с молотка ушло 63 монеты на 9,2 млн грн.

Объемы тиражей зависят от тематики и от спроса. Например, хорошо продаются серии "Флора и фауна", "Памятники архитектуры", "Знаки зодиака". В последние годы тиражи стабилизировались: из недрагметаллов по 30—45 тыс. шт., для выдающихся личностей — 35 тыс. шт., из серебра — до 5 тыс. шт., из золота — до 1500 шт., чтобы не было затоваривания. Ведь, помимо количества монет, на спрос влияет и цена. Увы, коллекционеры отмечают: с каждым годом монеты становятся все дороже. Если с 1995 по 2003 г. нейзильберовые и мельхиоровые гривни можно было купить в территориальных управлениях НБУ по номиналу, то потом монеты стали выпускать улучшенного качества чеканки, в капсулах, и цена их выросла. За 15 лет двушки подорожали в 20 раз — до 41 грн/шт., пятерки в 9 раз — до 46 грн/шт. В НБУ говорят, что их прибыль минимальна, в цену входит стоимость заготовок, которые покупают за рубежом, выросла оплата труда и т. д. Намного дороже теперь золотые и серебряные коллекционные деньги. Их цена прежде всего определяется стоимостью сырья, а золото и серебро за это время подорожало почти в 20 раз.

Именные монеты

Многие интересуются: реально ли заказать в Нацбанке деньги со своим именем и портретом? Увы, это исключено, в честь вас, любимого, отчеканят только памятную медаль из любого металла, были бы у заказчика деньги. Но такую услугу предоставляют, помимо НБУ, немало частных структур. Что касается юбилеев организаций, то с 1998 г. выходит серия монет "Высшие учебные заведения Украины", отмечены заслуги более 30 вузов. Отчеканена пятерка к 50-летию КБ "Южное", двушки к 50-летию "Киевгорстроя", 100-летию Киевского и Николаевского зоопарков, к круглым датам известных на всю страну парков и заповедников. Не забыл себя и Нацбанк: к его 10-летию появились 10 гривен из серебра и 5 гривен из нейзильбера. Но пока нет ни одного СМИ! Возможно, "Сегодня" станет первой газетой, увековеченной в звонкой монете: до нашего 50-летия ждать осталось недолго.

Словарик нумизмата

Памятная монета — в память о каком-либо событии, празднике, явлении, предмете, сооружении и т. д.

— в память о каком-либо событии, празднике, явлении, предмете, сооружении и т. д. Юбилейная монета — памятная монета, отчеканенная к юбилейной дате.

— памятная монета, отчеканенная к юбилейной дате. Аверс — лицевая сторона монеты. На ней обязательно изображен герб государства, отчеканившего монету и ее номинал.

— лицевая сторона монеты. На ней обязательно изображен герб государства, отчеканившего монету и ее номинал. Реверс — сторона, противоположная аверсу.

— сторона, противоположная аверсу. Нейзильбер — сплав меди (20—72%), никеля (5—35%), цинка (13—45%).

— сплав меди (20—72%), никеля (5—35%), цинка (13—45%). Мельхиор — сплав меди (69—94%), никеля (5—30%) и марганца (1%). Оба сплава серебристого цвета, используются для чеканки монет.

Нумизматы: чем меньше тираж, тем выше цена

Не секрет, что коллекционирование монет — это и выгодное вложение денег, ведь с каждым годом нумизматическая продукция дорожает. Но предсказать, как изменится спустя время цена той или иной монеты, непросто. Например, отчеканенная в 1995 году нейзильберовая монета "Город-герой Киев" номиналом 200 тыс. грн стоит сегодня 150 грн, а такая же монета "Город-герой Керчь" — 900 грн. А 2-гривневки "Юрий Кондратюк", "Соломия Крушельницкая", "Владимир Сосюра" (все 1997 года), продаваемые 22 года назад по 2 грн/шт., сейчас готовы купить по 2000 грн/шт.! При этом две гривни "Панас Мирный" (1999 года) стоят всего 100 грн. Как разъяснил нам коллекционер-нумизмат Владимир Лазоренко, причина в тираже: "Панаса Мирного" отчеканили тиражом 100 тыс. шт., остальных — всего по 20 тыс. шт., отсюда такая огромная разница в цене. Влияет и год чеканки: 5-гривневка "Вооруженные силы Украины. 10 лет" (выпуск 2001 г.) при тираже 30 тыс. шт. стоит более 1000 грн, а такая же по номиналу и тиражу монета "15 лет Конституции" (2011 год) — всего 145 грн.

"Неожиданно "выстрелила" 5-гривневка "Самолет Ан-225 "Мрия", которая при достаточно большом тираже в 30 тыс. шт. стоит 1600 грн, — привел еще пример Лазоренко. — Интересный случай произошел в 1996 году с 2-гривневкой "Софиевка", посвященной дендропарку в Умани. Она должна быть номинирована в карбованцах (200 000), но в 1996 г. Нацбанк ввел в оборот гривни. Аверс переделали, старый тираж уничтожили, но около десятка "карбованцевых" монет каким-то образом оказались на рынке. Сейчас правильная "двушка" стоит 800 грн, а "карбованцевая" — 400 тыс. грн. А вот нейзильбер последних пяти лет чеканки дешев: всего 1,5—2 цены продажи или 60—80 грн. И неясно, будет ли он стоить через 10 лет в 10 раз дороже".

Но, по словам нумизмата, при покупке дорогих монет из недрагоценных металлов нужно торговаться: можно сбить цену на 15—20%. Сказанное не касается редких и особо редких монет из золота и серебра, здесь торг неуместен. Их тиражи давно раскуплены, а дочеканку Нацбанк не производит, поэтому экземпляры, количество которых 1000 шт. и менее, стоят десятки тысяч гривен. Допустим, "20 лет Независимости" весом всего одну унцию (31,1 г) золота 900-й пробы можно купить за 60 тыс. грн под заказ. А вот золотую пятисотку "Финал Евро-2012" (вес 500 г, тираж 150 шт.) вы не получите даже за миллион. Нам удалось найти в интернете несколько объявлений о ее продаже, но, по словам Лазоренко, это фейки.

8 малоизвестных фактов об украинских деньгах

Монеты выпускаются в 35 сериях. Некоторые из них уже закрыты, а многие не ограничены в выпусках. Самая большая — "Выдающиеся личности Украины", она насчитывает 153 монеты и продолжается из года в год. Как и серии "Спорт" (55 шт.), "Флора и фауна" (45), "Памятники архитектуры Украины" (43), "Древние города Украины" (42), "Другие монеты" (99) и др. Самая маленькая серия — "На грани тысячелетий": всего 2 монеты, она уже закончена (2000 и 2001 гг.). Всего насчитывается 17 размеров монет: от 13,92 мм в диаметре до 100 мм. То есть разница между самой большой и самой маленькой монетой — 7 раз. Как правило, монеты большего диаметра чеканят из драгметаллов — это 20, 50, 100 и более гривен, но есть исключения. Самая маленькая монета отчеканена из золота наивысшей чистоты (999,9), имеет диаметр 13,92 мм, вес 1,24 г, номинал 2 грн. Все номиналы на монетах из драгметаллов условные, это мировая практика. Обычно они соответствуют номинальному ряду банкнот. Только металл, из которого изготовлена такая монета, стоит намного больше номинала (цена 1 г золота более 1200 грн). Наши монеты-рекордсмены по весу и размеру отчеканены из серебра (Ag 925): вес 1 кг, диаметр 100 мм. Их три, первая вышла в 2006-м к 10-летию возрождения гривни (тираж 1501 шт.), вторая — "Крещение Киевской Руси" — в 2008 году (800 шт.), третья — "Год астрономии" — в 2009-м (700 шт.). Самый распространенный диаметр — 31 мм, из него чеканят нейзильберовые монеты в 2 грн. Их в общем количестве — 28%. Есть всего два вида 500-гривневых монет. Это самая большая золотая монета весом 500 г и диаметром 80 мм, посвященная Евро-2012 (выпущено лишь 150 шт.). Еще одна 500-гривневка — "Оранта" (1997 г.): весит 1 унцию (31,1 г), а ее размер — 32 мм. В 2007 году вышла первая монета с камнем в честь Года Свиньи (серия "Восточный календарь"). Вместо глаза у хрюшки фианит. А с 2013-го Монетный двор чеканит монты с локальной позолотой на основной металл (это серебро) и выпускает цветные монеты. У трех монет — нестандартные номиналы. Две — это золотая "Оранта" из 1999 г. номиналами 125 грн (вес 7,78 г) и 250 грн (вес 15,55 г). Третья — "25 лет Независимости", номиналом 250 грн, вышла в 2016-м. Ее вес — 62,2 г.

Напомним, по подсчетам НБУ, популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В 2018 году Нацбанк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три – из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет.

А с 10 мая 2019 года НБУ расширил сеть банков-дистрибьюторов памятных монет.

Монетный двор Украины работает уже 20 лет:

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