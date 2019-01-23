Пленных моряков в России должны осмотреть украинские врачи – Денисова
Украинский омбудсмен просит МИД и Минздрав организовать медосмотр моряков, которых переводят из медчасти в СИЗО
Министерства здравоохранения и иностранных дел Украины должны совместно организовать в специализированных медучреждениях РФ медицинское обследование военнопленных украинских моряков, которые пострадали в результате агрессии России.
С соответствующими заявлениями Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уже обратилась к глава ведомств – Ульяне Супрун и Павлу Климкину, о чем сообщила на своей странице в Facebook.
Она попросила министров предоставить выводы специалистов Минздрава Украины о полноте и качестве обследования украинских военнослужащих в российских СИЗО и необходимости дальнейшего их лечения и реабилитации.
Помощи у правительства украинский омбудсмен попросила на фоне намерения российских тюремщиков перевести пленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку из медицинского блока московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", в котором нет своей больницы.
Денисова отмечает, что по предоставленному РФ заключению они находятся в удовлетворительном состоянии, но "из альтернативных источников известно, что это не так".
"Перемещение украинских военнопленных представляет угрозу для дальнейшего выздоровления и скорейшего освобождения. Поэтому обратилась к чиновникам с просьбой принять меры по обеспечению неотложного медицинского обследования, лечения и реабилитации", – пишет она.
Напомним, что глава группы защиты моряков, российский адвокат Николай Полозов уже назвал лишение Артеменко, Эйдера и Сороки права на получение медицинской помощи преступлением против человечности.
В то же время московский омбудсмен Татьяна Потяева рассказала, с какими жалобами обращались к врачам военнопленные моряки из "Лефортово".
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