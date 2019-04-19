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Зеленский: Я ни от кого не прятался

Сегодня, 08:17

По словам Зеленского, он много времени уделяет студии "Квартал 95"

Фото: AFP

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не прятался от людей – его стратегией было достучаться до избирателей без популистских лозунгов и бахвальства. Об этом Зеленский заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Это наша стратегия. Я не хожу на ток-шоу, я уважаю ток-шоу, я уважаю экспертов, ведущих, журналистов. Я не могу ходить туда, где сидят люди старой власти и просто собачатся, занимаются просто пиаром, ничего дельного. Я хотел им показать, что без этого бахвальства, без популизма мы их "сделаем" и мы их "сделали", – заявил он.

Зеленский пояснил, что не прячется от журналистов, а много работает в студии "Квартал 95".

"У меня переходной период очень сложный, кроме того мусора, который на меня вылили. У меня есть студия "Квартал 95", это мои родные люди, это большой бизнес, я передаю полномочия. У меня 500 запросов от западных СМИ и такое же количество от украинских журналистов, я не могу разорваться", – добавил он.

Кроме того, во время этого эфира Владимир Зеленский заявил, что идет только на один 5-летний срок и одним из первых внесет закон об импичменте президента. Также он отметил, что хочет "сломать систему" и не собирается через пять лет бежать из страны.

Также ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский подтвердил, что в случае победы на выборах ранее введенные украиноязычные квоты на телевидении останутся. В то же время он не совсем доволен, как они работают.

Напомним, подготовка к дебатам нынешнего главы государства Петра Порошенко и его соперника, шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" вышла на финишную прямую. Представители штабов кандидатов на высший пост в стране согласовали дату и время очной встречи претендентов на пост президента (19 апреля в 19:00). Сейчас в штабах решают, каким будет формат общения Порошенко и Зеленского.

19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля

Больше о том, как Порошенко и Зеленский шли к дебатам на НСК "Олимпийский" , читайте на сайте "Сегодня".

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Тег выборы, кандидаты, дебаты, Зеленский

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