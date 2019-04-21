Наместник Киево-Печерской Лавры принял участие в выборах президента Украины

Митрополит Павел выразил надежду, что в нашей стране настанет долгожданный мир

Фото: lavra.ua

В Украине продолжается второй тур выборов президента. В этот день все православные христиане в этом году совершают празднование Входа Господня в Иерусалим. После Божественной Литургии, которая была совершена в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры выполнил свой гражданский долг и принял участие в выборах президента Украины.

"Монахи умирают для мира, но при этом мы как неукоснительно исполняем церковные каноны и придерживаемся догматов и традиций Церкви, так, пока мы живем на этом свете, должны исполнять свои гражданские обязанности. В этом случае хочется вспомнить слова одного из известных святителей XIX века: "Плохой гражданин земной отчизны никогда не будет хорошим гражданином неба". Полагаясь на Промысл Божий, братия Киево-Печерской Лавры исполняет свой гражданский долг, и я вместе с ними. Надеемся, что в нашей Украине настанет долгожданный мир и каждый из нас сможет спокойно молиться и трудиться во славу Божию и на благо Его Святой Церкви", – отметил митрополит Павел.

Братия Лавры также участвовала во втором туре выборов президента Украины.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

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