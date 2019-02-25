"Народный фронт" требует расследовать факты вмешательства России в выборы в Украине
Глав фракций призвали поддержать проект постановления о ВСК по вмешательству Москвы
"Народный фронт" требует расследовать факты вмешательства в выборы в Украине со стороны России и связанных с ней граждан Украины.
Об этом на согласительном совете в Верховной Раде заявил руководитель фракции Максим Бурбак.
"Нацполиция обнаружила, что Россия готовит фальсификацию выборов в Украине. Об этом также сообщает американская разведка. Соответствующая работа уже ведется врагом в Крыму и на Донбассе", – подчеркнул лидер фракции.
"Народный фронт" требует создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов вмешательства в выборы со стороны России и связанных с ней граждан Украины. Эта комиссия, в частности, должна расследовать источники финансирования пропутинских СМИ", – подчеркнул Бурбак.
"Настоятельно призываем глав фракций поддержать проект постановления о ВСК и наконец-то подать своих кандидатов в состав группы. Не закрывайте процесс внесения постановления на рассмотрение Верховной Рады. Требуем скорейшего создания ВСК!", – подчеркнул Бурбак.
Он также напомнил, что в прошлом году парламент принял постановление о введении санкций против двух телеканалов в Украине.
"Тут решение за президентом как главой СНБО", – подчеркнул руководитель фракции.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что лидер партии Арсений Яценюк отказался от президентской гонки . Теперь на голоса сторонников "Народного фронта" могут рассчитывать политические партнеры.
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