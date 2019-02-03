Арсений Яценюк отказался от президентской гонки

Главная интрига нашла решение в конце недели

Арсений Яценюк отказался от президентской гонки 2019-02-03T22:16:00+02:00 Политика Главная интрига нашла решение в конце недели

Съезда "Народного фронта" – победителя прошедших парламентских выборов – ждали и политические партнеры, и оппоненты. Ведь при условии участия в президентской гонке с сильной программой, лидер партии мог бы убедить голосовать за себя многих украинцев. Выступление Арсения Яценюка расставляет все точки над "і". Баллотироваться он не будет.

"Я долго думал об этом. Это непростое решение. В результате массированной дискредитационной кампании, когда врали 22 процентам избирателей "Народного фронта", сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента. Я реалист. И будет безответственно в таких условиях привнести разобщенность и неопределенность для проукраинской национальной части людей, которые хотят перемен в стране", – заявил он.

Теперь на голоса приверженцев "Народного фронта" могут рассчитывать политические партнеры. Преемник Яценюка, действующий премьер Владимир Гройсман прибыл на съезд со словами поддержки.

"Мне приятно сегодня с этой трибуны поздравить настоящих партнеров словами благодарности. Лично Арсения Петровича Яценюка за его абсолютно четкую и государственную позицию в принятии чрезвычайно тяжелых, но очень важных решений", – отметил он.

О цене этих решений и ответственности перед страной говорили партийные коллеги Яценюка.

"Если бы отошел "Народный фронт", кто бы остался? Кто стал бы в проломе, защищая страну? Кто смог бы без нас сформировать правительство, которое должно было фактически просуществовать всего три месяца? Это был наш сознательный выбор и наша ответственность перед нашей страной. Я прошу вспомнить вас Черчилля, Тэтчер, Бальцеровича, других выдающихся политиков и государственных деятелей, которые защитили свои страны, сделали их значительно сильнее и получили благодарность в виде отставок. Да, так бывает в жизни. Но я убежден, что если бы снова нам пришлось выбирать, мы бы пошли тем самым путем.", – заявил Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Это мы вместе с украинским народом защитили страну от подлой российской агрессии. Это мы удержали страну от финансовой и экономической катастрофы. С теми злополучными 108 тысячами гривен, которые Яценюк получил в наследство от Януковича. Это мы сделали так, что страна третий год не стоит на коленях за русский газ. Это мы ведем тяжелейшую структурную реформу: в целом в государственном аппарате, в стране, в МВД, в образовании", – отметил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

"Перед нами – сложный тернистый путь. Но я не боюсь его, потому что рядом Арсений Петрович, потому что рядом мощная профессиональная команда. Смею сказать, такой профессиональной команды нет у других политических сил", – резюмировала Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины.

И команде, и избирателям Яценюк послал четкий месседж: "Народный фронт" остается в большой политике. Его цель – выборы в Верховную Раду.

"Я принял решение, что мы должны бороться за выборы в Верховную Раду Украины, за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства Украины. В это я верю, и это я знаю, что это мы сделаем", – подытожил он.

В "Народном фронте" уверены: успех 2014 года, когда лидера, команду и программу преобразований поддержали более 22% избирателей, удастся повторить.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

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