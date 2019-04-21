Семьями, с детьми и собаками – как голосуют во втором туре выборов президента: фото

Украинцы активно идут на избирательны участки

REUTERS/Valentyn Ogirenko.

В Украине набирает ход голосование во втором туре выборов президента.

Люди идут на избирательные участки целыми семьями, кто-то приходит голосовать с детьми, кто-то – с домашними питомцами.

Как это происходит – смотрите в фоторепортаже "Сегодня".























Активисты уже зарегистрировали первые нарушения. Так, в Яготине Киевской области в 98-м избирательно округе наблюдателя ГО "Опора" не пустили на избирательный участок №321048, поэтому он не смог наблюдать за утренним заседанием участковой избирательной комиссии. Члены избиркома аргументировали свое решение тем, что у наблюдателя удостоверение старого образца и оно якобы недействительно.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – сморите онлайн "Сегодня" .

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