Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Семьями, с детьми и собаками – как голосуют во втором туре выборов президента: фото

Сегодня, 09:23

Украинцы активно идут на избирательны участки

REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko.

В Украине набирает ход голосование во втором туре выборов президента.

Люди идут на избирательные участки целыми семьями, кто-то приходит голосовать с детьми, кто-то – с домашними питомцами.

Как это происходит – смотрите в фоторепортаже "Сегодня".

Активисты уже зарегистрировали первые нарушения. Так, в Яготине Киевской области в 98-м избирательно округе наблюдателя ГО "Опора" не пустили на избирательный участок №321048, поэтому он не смог наблюдать за утренним заседанием участковой избирательной комиссии. Члены избиркома аргументировали свое решение тем, что у наблюдателя удостоверение старого образца и оно якобы недействительно.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – сморите онлайн "Сегодня" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег голосование, избирательный участок , выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Семьями, с детьми и собаками – как голосуют во втором туре выборов президента: фото". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Фредди Меркьюри: факты, которые вы могли не знать

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь

Любвеобильная Водонаева быстро нашла замену мужу

8 наций, которым грозит вымирание

Популярный одесский пляж оказался под угрозой

Пришла весна — забудь про сахар: ученые

Самые актуальные образы для городских модниц

Фирменные моноподы для селфи и штативы по низким ценам

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Почем обойдется арендовать дачу на лето: все о загородной недвижимости в Украине

Вчера, 07:00

Дачи в окрестностях столицы и возле моря тянут на сотни тысяч , но в регионах есть бюджетные варианты

Тяжелобольной Моисеев в ужасном виде появился на шоу Пугачевой

6 продуктов, которые делают кожу молодой и сияющей

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила