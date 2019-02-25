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Тимошенко объяснила, почему ее обещания по поводу газа "реальные"

Сегодня, 13:08

Первый шаг, который нужно сделать, – вернуть порядок, который существовал до 2014 года, говорит политик

Фото: Facebook
Тимошенко объяснила, почему ее обещания по поводу газа "реальные" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/713/daf/5c4713daf0473.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/713/daf/5c4713daf0473.jpg Новости Первый шаг, который нужно сделать, – вернуть порядок, который существовал до 2014 года, говорит политик

В эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот, премьера которого состоялась на канале "Украина", лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко объяснила, почему не считает свои заявления по поводу газа популизмом.

"До 2014 года существовал порядок, который был абсолютно непоколебим для президентов и премьеров, правительств – весь украинский газ государственной добычи шел на нужды населения и государственных учреждений. С двух государственных предприятий мы добываем 16,4 млрд кубометров газа. Для бюджетной сферы и населения на тепло и горячую воду идет 15,7-15,8 млрд кубометров в зависимости от температуры. Это означает, что с 1991 года по 2014 год нам всегда хватало собственного газа, и на него была рентабельная цена. Первый шаг, который нужно сделать – вернуть порядок, который существовал до 2014 года. Газ украинской добычи для людей и бюджетных учреждений. Что нужно? Для этого нужно иметь политическую волю президента Украины. Только так можно вернуть газ людям", – заявила политик в эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор" на телеканале "Украина".

В то же время, в ходе дискуссии представитель Министерства социальной политики Виталий Музыченко отметил, что на нужды населения идет очень много газа, если сравнивать с уровнем потребления газа в соседних странах.

"Мы забываем об объемах потребления газа. За последние 25 лет наше население по сравнению с Беларусью и Польшей потребляют газа на единицу площади в десятки процентов выше", – добавил он.

Напомним, в пятницу, 22 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина" стартовало ток-шоу с Еленой Кот "Главная тема. Выбор" . В эфир команда проекта готовит девять выпусков, которые будут выходить по пятницам в 21:00, и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

Так, в эфире ток-шоу кандидаты в президенты Украины и представители их штабов ответят на наиболее острые социальные вопросы. Что даст монетизация субсидий, кто получит деньги и для чего? Можно ли снизить тарифы и за счет чего? Когда в Украине появятся современные больницы? Как создать новые рабочие места и привлечь инвестиции? Как преодолеть безработицу и зарплаты "в конвертах"? Каковы перспективы индексации пенсий? Как сделать систему образования такой, которая сможет ответить на базовые запросы будущего? Нужен ли Украине рынок земли и какой?

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Тег газ, Тимошенко, популизм, Главная тема, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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