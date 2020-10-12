В ЦИК не рекомендуют рассчитывать на приложение "Дия" при голосовании

В Центральной избирательной комиссии предупредили, что для удостоверения личности при получении бюлетеня на избирательных участках на местных выборах воспользоваться электронным документом в приложении "Дия", скорее всего, не удастся.

Реклама

Об этом сообщила секретарь ЦИК Елена Гатауллина Facebook.

Она порекомендовала избирателям идти на участок с паспортом в виде книги или ID-карточки, поскольку в данный момент у участковых избиркомов нет технических устройств для проверки паспорта в приложении "Дия".

"Предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дия" можно будет только при условии наличия у УИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт, по состоянию на сейчас у УИК таких устройств нет", – написала Гатауллина.

Она также рассказала, что на участке избирателю придется снять маску, поскольку для выдачи бюллетеня члену УИК нужно установить личность.

Реклама

Кроме того, при проверке папорта страницу с местом регистрации члену УИК проверять не нужно, поскольку сейчас избирательный адрес это не всегда адрес места реестрации, а отсутствие в паспорте вклееного в 25/45 лет фото не является основанием для отказа в выдаче бюллетеня.

Напомним, ранее в ЦИК объяснили, как правильно заполнить бюллетени, подчеркнув, что главное – чтобы все символы можно было распознать.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама