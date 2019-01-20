Вилкул официально выдвинут кандидатом в президенты Украины

Оппозиционные силы выдвинули нардепа кандидатом в президенты Украины на масштабном форуме "За мир и развитие"

Фото: пресс-служба Александра Вилкула.

Вилкул официально выдвинут кандидатом в президенты Украины //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/486/e2d/5c4486e2d1f23.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/486/e2d/5c4486e2d1f23.jpg 2019-01-20T16:36:00+02:00 Новости Оппозиционные силы выдвинули нардепа кандидатом в президенты Украины на масштабном форуме "За мир и развитие"

20 января в Запорожье прошел форум "За мир и развитие", объединивший более 5000 участников – представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей страны, общественных деятелей. Это крупнейший подобный форум, начиная с 2012 года.

В ходе форума участники высказались в поддержку народного депутата Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных и миролюбивых сил Украины на предстоящих президентских выборах.

В своем выступлении на форуме Александр Вилкул представил программу "Мир и Развитие: четыре шага к успеху", рассказав о своем видении изменений, необходимых Украине. В частности, он акцентировал внимание на четырех шагах, которые должны привести Украину к успеху, и на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.

Выступающие на форуме поддержали позицию Александра Вилкула, подчеркивая, что именно он является реальным кандидатом от оппозиционных сил, обладающим необходимыми качествами характера, знаниями и опытом, способными объединить граждан и привести Украину к успеху.













Напомним, ранее Александр Вилкул заявлял, что развитие высокотехнологичных отраслей и поддержка отечественного производителя – залог роста экономики.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Александр Вилкул: "Мы вернем людям гордость за свою страну".

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