Вилкул официально выдвинут кандидатом в президенты Украины
Оппозиционные силы выдвинули нардепа кандидатом в президенты Украины на масштабном форуме "За мир и развитие"
20 января в Запорожье прошел форум "За мир и развитие", объединивший более 5000 участников – представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей страны, общественных деятелей. Это крупнейший подобный форум, начиная с 2012 года.
В ходе форума участники высказались в поддержку народного депутата Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных и миролюбивых сил Украины на предстоящих президентских выборах.
В своем выступлении на форуме Александр Вилкул представил программу "Мир и Развитие: четыре шага к успеху", рассказав о своем видении изменений, необходимых Украине. В частности, он акцентировал внимание на четырех шагах, которые должны привести Украину к успеху, и на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.
Выступающие на форуме поддержали позицию Александра Вилкула, подчеркивая, что именно он является реальным кандидатом от оппозиционных сил, обладающим необходимыми качествами характера, знаниями и опытом, способными объединить граждан и привести Украину к успеху.
Напомним, ранее Александр Вилкул заявлял, что развитие высокотехнологичных отраслей и поддержка отечественного производителя – залог роста экономики.
Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Александр Вилкул: "Мы вернем людям гордость за свою страну".
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