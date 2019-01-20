Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Выборы 2019   Новости

Вилкул официально выдвинут кандидатом в президенты Украины

Сегодня, 16:36

Оппозиционные силы выдвинули нардепа кандидатом в президенты Украины на масштабном форуме "За мир и развитие"

Фото: пресс-служба Александра Вилкула
Фото: пресс-служба Александра Вилкула.
Вилкул официально выдвинут кандидатом в президенты Украины //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/486/e2d/5c4486e2d1f23.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/486/e2d/5c4486e2d1f23.jpg Новости Оппозиционные силы выдвинули нардепа кандидатом в президенты Украины на масштабном форуме "За мир и развитие"

20 января в Запорожье прошел форум "За мир и развитие", объединивший более 5000 участников – представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей страны, общественных деятелей. Это крупнейший подобный форум, начиная с 2012 года.

В ходе форума участники высказались в поддержку народного депутата Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных и миролюбивых сил Украины на предстоящих президентских выборах.

В своем выступлении на форуме Александр Вилкул представил программу "Мир и Развитие: четыре шага к успеху", рассказав о своем видении изменений, необходимых Украине. В частности, он акцентировал внимание на четырех шагах, которые должны привести Украину к успеху, и на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.

Выступающие на форуме поддержали позицию Александра Вилкула, подчеркивая, что именно он является реальным кандидатом от оппозиционных сил, обладающим необходимыми качествами характера, знаниями и опытом, способными объединить граждан и привести Украину к успеху.

Напомним, ранее Александр Вилкул заявлял, что развитие высокотехнологичных отраслей и поддержка отечественного производителя – залог роста экономики. 

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Александр Вилкул: "Мы вернем людям гордость за свою страну".

оппозиция, вилкул, кандидат, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Вилкул официально выдвинут кандидатом в президенты Украины". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вилкул: Импорт угля из-за рубежа – удар по стабильности гривни

17 января, 23:52

Оппозиционер встретился с шахтерами в Доброполье, спустился в забой на 500 метров

Вилкул: Прекращение войны – главное условие для возрождения экономики

16 января, 23:11

Чтобы начать восстановление Донбасса, необходимо остановить войну, считает политик

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы