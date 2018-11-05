Дело о финансовой пирамиде Amber Gold в Польше: Туск сделал заявление

Сегодня, 12:06

Компания Amber Gold вышла на рынок Польши в 2009 году, не имея разрешения комиссии финансового надзора Польши

Дональд Туск. Фото: AFP
Дональд Туск. Фото: AFP

Президент Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск выступает на заседании следственной комиссии Сейма по делу финансовой пирамиды Amber Gold. Об этом он завил перед заседание на котором должен дать показания по этому делу сообщает Polsat News.

"Я приехал сюда, чтобы ответить на вопросы даже если и осознаю, чему служит эта комиссия", - сказал Туск.

Компания Amber Gold вышла на рынок Польши в 2009 году, не имея разрешения комиссии финансового надзора Польши, и стала привлекать инвестиции в золото под завышенные процентные ставки. В 2012 году Amber Gold объявила о банкротстве. Около 19 тысяч клиентов компании потеряли свои деньги. Сумма ущерба по разным данным составляет около 225 млн долл. Компанию признали финансовой пирамидой.

Представители нынешней польской власти утверждают, что существование Amber Gold в течение трех лет было бы невозможным без поддержки предыдущего правительства под руководством Дональда Туска.

Напомним, ранее Туска допрашивали более восьми часов по делу Смоленской катастрофе.

Также сообщалось, что Прокуратура Варшавы допросила Туска по делу о сотрудничестве польской контрразведки с ФСБ.
Польша, допрос, Туск

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