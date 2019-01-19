14,5 тысяч подростков из Европы бесплатно отправятся в путешествие
В рамках программы участникам оплачивается дорога и проживание, а они взамен должны будут поделиться своими впечатлениями от поездки
14,5 тысяч 18-летних европейцев прошли отбор в рамках программы Еврокомиссии DiscoverEU и отправятся в бесплатное путешествие по ЕС, чтобы познакомиться с культурой других стран. Их поездки продлятся 1 — 30 дней в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года.
В рамках программы участникам оплачивается дорога и проживание, а они взамен должны будут поделиться своими впечатлениями от поездки, предложить культурную программу своего путешествия и написать эссе.
Это вторая волна программы DiscoverEU, первая прошла в 2018 году, когда в ЕС отмечали Европейский год культурного наследия. Тогда же DiscoverEU включили в состав программ Erasmus+ на 2021 – 2027 годы. За это время в DiscoverEU поучаствует еще около 1,5 миллиона 18-летних европейцев.
Ранее мы писали, что в Одессе стартовал первый этап Всеукраинского конкурса "Архитектор 2019", инициированный благотворительным фондом Бориса Колесникова. Тридцать человек, чьи проекты выберет жюри, весной поедут в Италию на ведущий международный форум архитектуры и строительства Made Expo. Победители прошлых лет уже побывали в Токио и в Дубае.
Напомним, в Италии турист вызвал полицию из-за цены на мороженое. Это не первый случай, когда путешественники жалуются на непомерные расходы в итальянских туристических точках.
Тем временем, Япония будет выпускать туристов из страны за деньги. Власти Японии планируют потратить поступающие в казну средства на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио.
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