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27-летнего шведа осудили за непреднамеренное изнасилование

12 июля, 15:48

Вначале девушка была не против интимных отношений, но когда парень приехал к ней, передумала


В Швеции Верховный суд впервые вынес наказание по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения. Его приняли в прошлом году.

Осудили 27-летнего парня, который занимался сексом с девушкой, познакомившись с ней по интернету. Потерпевшая пожаловалась в суд. Она сообщила, что вначале приняла предложение секса, впрочем, когда парень приехал, просто не сопротивлялась.

Суд установил, что девушка во время полового акта "вела себя пассивно и не выказывала явного согласия на секс". Поэтому парня осудили за непреднамеренное изнасилования.

Ранее сообщалось, что в Швеции вступил в силузакон о сексуальной свободе личности. Отныне секс без явного согласия считается изнасилованием.

По словам соавтора закона, судьи Анны Ханнелл, речь не идет о предварительном письменном согласии – "достаточно просто принять физическое участие, это уже знак согласия". Суд будет решать, демонстрировалось ли согласие с помощью слов, жестов или иным способом.

Ранее в Швеции изнасилованием считался половой акт с использованием угроз или насилия.

Также читайте: Секс по письменному согласию: что нужно знать о новых правках к Уголовному кодексу

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Тег видео, Швеция, изнасилование

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