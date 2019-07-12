27-летнего шведа осудили за непреднамеренное изнасилование
Вначале девушка была не против интимных отношений, но когда парень приехал к ней, передумала
В Швеции Верховный суд впервые вынес наказание по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения. Его приняли в прошлом году.
Осудили 27-летнего парня, который занимался сексом с девушкой, познакомившись с ней по интернету. Потерпевшая пожаловалась в суд. Она сообщила, что вначале приняла предложение секса, впрочем, когда парень приехал, просто не сопротивлялась.
Суд установил, что девушка во время полового акта "вела себя пассивно и не выказывала явного согласия на секс". Поэтому парня осудили за непреднамеренное изнасилования.
Ранее сообщалось, что в Швеции вступил в силузакон о сексуальной свободе личности. Отныне секс без явного согласия считается изнасилованием.
По словам соавтора закона, судьи Анны Ханнелл, речь не идет о предварительном письменном согласии – "достаточно просто принять физическое участие, это уже знак согласия". Суд будет решать, демонстрировалось ли согласие с помощью слов, жестов или иным способом.
Ранее в Швеции изнасилованием считался половой акт с использованием угроз или насилия.
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