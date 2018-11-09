70-летний пенсионер требует у суда "омолодить" его на 20 лет

Сегодня, 01:07

Если можно изменить имя и пол, то почему нельзя официально изменить свой возраст, спрашивает Эмиль Рателбанд

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пенсионер из Нидерландов Эмиль Рателбанд, которому в следующем году исполнится 70 лет, хочет официально помолодеть на 20 лет.

Мужчина подал в суд – если можно изменить имя и пол, то почему нельзя официально изменить свой возраст, спрашивает он, требуя вписать ему другую дату рождения.

У Эмиля есть свой личный интерес в такой "модификации" – он надеется, что потом у него будет больше шансов для знакомств с женщинами в соцсетях.

"Я страдаю, потому что чувствую себя значительно моложе своего возраста. Когда я, например, прошу в банке ссуду для покупки жилья, мне отказывают – мол, староват. На сайте знакомств мне обращают внимание дамы постарше, а врать я не хочу. Я хочу быть собой. Таким, каким себя чувствую – на 49. То есть, на 20 лет моложе. Когда получу соответствующее свидетельство о рождении, то надеюсь начать новую жизнь", – говорит голландец.

У себя на родине Эмиль известный гуру персонального развития. Ради нового жизненного старта он даже готов отказаться от пенсии.

Мужчина уже официально обратился в суд с требованием официально изменить дату рождения. Теперь судья в течение четырех недель должен вынести свой вердикт.

 
Нидерланды, курьез, пенсионер, возраст, старость
Источник:

"Сегодня"

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