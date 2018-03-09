8 марта в Испании 5 миллионов женщин вышли на марш за равноправие

Сегодня, 16:30

Сотни тысяч женщин протестовали на улицах, повторяя: "Если мы остановимся, мир остановится!"


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В Мадриде 8 марта устроили демонстрацию за равные права и против насилия над женщинами.

Об этом пишет womenintheworld.com

Участники акции призывали начать общенациональную забастовку и прекратить выполнять рутинные дела.

Акция на улицах Мадрида получилась довольно громким – сотни женщин стучали по кастрюлям и громко кричали. По предварительным данным в акции приняло участие 5 миллионов человек. Женщины требовали прекратить дискриминацию, домогательства и домашнее насилие, обеспечить им равные с мужчинами возможности при трудоустройстве и справедливую зарплату – сейчас испанки получают в среднем на 15 процентов меньше, чем их коллеги противоположного пола.

По сообщениям, в Испании бастуют 5,3 млн женщин, в том числе некоторые из ведущих политиков страны, поскольку женщины страны отмечают Международный женский день, повышая осведомленность о сексизме и разнице в оплате труда мужчин и женщин. В связи с забастовкой, которая поддерживалась 10 профсоюзами, сотни тысяч женщин протестовали на улицах, повторяя: "Если мы остановимся, мир остановится!"

Один из главных призывов активисток – положить конец культуре "мачо", которая процветает в Испании.

Напомним, в центре Киева прошел марш в поддержку прав женщин. В нем приняло участие около двух тысяч человек. Колонна прошлась от Михайловской площади до Крещатика. 

Ранее специально к Международному женскому дню "Сегодня" разобралась в истории вопроса, выяснила, как женщины борются за гендерное равноправие во всем мире и в нашей стране, и узнала, чего именно им удалось добиться.
марш, гендерное равенство, сексизм

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