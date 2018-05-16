Катастрофа Airbus A320 в Средиземном море: родственники погибших выдвинули обвинение

Семьи жертв утверждают, что пожар на борту лайнера начался, когда одно из мобильных устройств перегрелось

Родственники нескольких человек, погибших в результате авиакатастрофы рейса MS804 компании EgyptAir, подали иск против Apple. Они утверждают, что пожар на борту лайнера начался, когда одно из устройств компании перегрелось.

Обломки, которые впоследствии были восстановлены, подтвердили наличие дыма и значительный урон от огня в передней части самолета. Точная причина пожара не определена.

Одной из версий является пожар в кабине, в точке, где один из пилотов хранил свой iPad mini и iPhone 6S.

По мнению одного из следователей, между местом, где лежали устройства и очагом пожара есть "тревожная параллель".

Адвокаты, которые представляют интересы семей жертв авиакатастрофы, полагают, что у них имеется достаточно подтверждений вины компании Apple. О каких именно доказательствах идет речь — не сообщается.

Компания Apple также не получала никаких документов, которые бы свидетельствовали о том, что iOS-устройство привело к катастрофе.

"Мы не связывались с GTA или с любым органом, расследующим это трагическое событие. Мы не видели отчеты, но мы понимаем, что нет никаких доказательств, чтобы связать это событие с продуктами Apple. Если у следователей есть вопросы к нам, мы, конечно, будем помогать в любом случае. Мы строго проверяем наши продукты, чтобы они соответствовали международным стандартам безопасности", – заявили в компании Apple.

Напомним, самолет Airbus A320 компании Egyptair рейс MS804, который вылетел из Парижа в Каир в 23.09 19 мая 2016 года, исчез с радаров около 2.45 утра после того, как вошел в воздушное пространство Египта.

Позже стало известно, что самолет разбился около греческого острова Карпатос, рухнув в Средиземное море примерно в 290 километрах к северу от города Александрия (Египет). Сигнала SOS не было, но автоматическая передача данных с самолета показали, что в отсеке авионики под кабиной был обнаружен дым.

Как сообщалось, на борту находились 56 пассажиров из 12 государств, а также 10 членов экипажа. Все они погибли. Украинцев на борту самолета не было.